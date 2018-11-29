Київрада узаконила скандальну новобудову Войцеховського на Троєщині



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Рішення Київради дозволить завершити зведення будинку

У рішенні Київради йдеться про забезпечення близько 400 сімей подачею води і енергопостачанням

Київська міськрада узаконила будівництво скандально відомого будинку Войцеховського на Троєщині.

Відповідний проект рішення підтримали 66 із 96 депутатів Київради.

Так, депутати узаконили будівництво житлового комплексу на вул. Миколи Закревського, 42, в Деснянському районі, затвердивши проект землеустрою земельної ділянки площею 1,3 га. Крім цього, новобудову передали обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Наша перлина» в оренду на 5 років.

У рішенні Київради йдеться про забезпечення близько 400 сімей подачею води і енергопостачанням.

Зазначимо, що на сьогодні частина будинків житлового комплексу вже введена в експлуатацію і знаходиться у власності жителів. Рішення дозволить завершити будівництво.

Як повідомляв «Главком», у червні цього року постраждалі інвестори житлового комплексу «Перлина Троєщини» кілька днів жили в кулуарах Київради, вимагаючи від столичної влади легалізувати добудову своїх будинків і вирішити проблему з комунікаціями.

Житловий комплекс «Перлина Троєщини» будувався групою «УКЗ» Анатолія Войцеховського.

Влітку 2016 року Войцеховському повідомили про підозру за фактом створення організованого злочинного угрупування для самовільного захоплення земельної ділянки по вулиці Закревського, 42 і будівництва ЖК «Перлина Троєщини», а також заволодіння під час цього будівництва коштами громадян на суму 2,6 млн гривень.

Джерело: 44.ua