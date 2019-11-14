Суд продовжив арешт «мінеру» мосту Метро в Києві



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Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року

Ветерану АТО Олексію Бельку, який у вересні погрожував підірвати міст Метро у Києві, продовжили строк тримання під вартою.

Про це у середу повідомляє у Facebook пресслужба столичної прокуратури.

«За клопотанням столичної прокуратури чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро, продовжили на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалив Дніпровський районний суд м. Києва у середу, 13 листопада. Відомо, що підозрюваний перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.