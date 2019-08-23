  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд обрав запобіжний захід двом учасникам стрілянини на Голосіївській площі в Києві

    • Розсилка
    <span>Сергія Лешенка взяли під варту&nbsp;на два місяці</span> - Суд обрав запобіжний захід двом учасникам стрілянини на Голосіївській площі в Києві
    Сергія Лешенка взяли під варту на два місяці
    Фото: Громадське

    Обох фігурантів справи заарештували з правом внесення застави

    Голосіївський райсуд Києва взяв під варту засновника охоронної фірми «Варта 1» Сергія Лещенка на прізвисько «Лєший» на два місяці за стрілянину в Голосіївському районі столиці 20 серпня.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Суд також визначив заставу у розмірі 153 687 гривень. Лещенку інкримінують частину 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

    За даними слідства, вночі з 19 на 20 серпня представники КП «Муніципальна варта» патрулювали Голосіївський парк, згодом, між ними та групою Сергія Лещенка стався конфлікт.

    Обидві групи були озброєні. Муніципальна варта мала штатну зброю, група «Лєшего» - ножі та пневматичну зброю. Внаслідок сутички троє представників «Муніципальної варти» дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

    Лещенко написав заяву щодо визнання його потерпілим, бо, як він стверджує, його також поранили.

    Своєю чергою, у «Муніципальній варті» пояснили інцидент тим, що в парку діяли незаконні кальянні, які нібито «кришував» «Лєший», а вони намагалися цьому протидіяти.

    Прокурор Андрій Панащук просив суд взяти підозрюваного під варту на два місяці без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі чоловіка, тиску на свідків, потерпілих, переховування від слідства.

    Також 22 серпня суд взяв під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 153 687 гривень ще одного підозрюваного у стрілянині - Акбара Магнієва.

    544
    Акбар Магнієв

    Водночас він розповів ЗМІ, що просто прогулювався у парку. 

    Під час судового засідання у залі суду та біля будівлі чергували близько сотні представників «Муніципальної варти».

    545

    Нагадаємо, 19 серпня ввечері на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення троє чоловіків.

    Невдовзі було затримано п’ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях.

    За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту.

    Читайте також
    Київ суд кримінал обстріл арешт парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ