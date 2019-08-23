Суд обрав запобіжний захід двом учасникам стрілянини на Голосіївській площі в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергія Лешенка взяли під варту на два місяці Фото: Громадське

Обох фігурантів справи заарештували з правом внесення застави

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту засновника охоронної фірми «Варта 1» Сергія Лещенка на прізвисько «Лєший» на два місяці за стрілянину в Голосіївському районі столиці 20 серпня.

Про це повідомляє «Громадське».

Суд також визначив заставу у розмірі 153 687 гривень. Лещенку інкримінують частину 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

За даними слідства, вночі з 19 на 20 серпня представники КП «Муніципальна варта» патрулювали Голосіївський парк, згодом, між ними та групою Сергія Лещенка стався конфлікт.

Суд арештував двох фігурантів стрілянини біля метро Голосіївська у Києві. Один з них — засновник охоронної фірми «Варта 1» Сергій Лєщенко. Групу його людей ми помічали біля ДБР під час допиту Порошенка та на 94 окрузі Кононенка-Дубінського під час парламентських виборів pic.twitter.com/pr2ApdtYBu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 22 серпня 2019 р.

Обидві групи були озброєні. Муніципальна варта мала штатну зброю, група «Лєшего» - ножі та пневматичну зброю. Внаслідок сутички троє представників «Муніципальної варти» дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Лещенко написав заяву щодо визнання його потерпілим, бо, як він стверджує, його також поранили.

Своєю чергою, у «Муніципальній варті» пояснили інцидент тим, що в парку діяли незаконні кальянні, які нібито «кришував» «Лєший», а вони намагалися цьому протидіяти.

Суд арештував двох підозрюваних у стрілянині біля метро Голосіївська, в результаті якої трьох представників «Муніципальної варти» госпіталізували. У підприємстві кажуть, що боролися із незаконними кальянними, підозрювані запевняють — стали жертвами нападу «Муніципальної варти» pic.twitter.com/SeAv9OxnWe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 22 серпня 2019 р.

Прокурор Андрій Панащук просив суд взяти підозрюваного під варту на два місяці без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі чоловіка, тиску на свідків, потерпілих, переховування від слідства.

Також 22 серпня суд взяв під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 153 687 гривень ще одного підозрюваного у стрілянині - Акбара Магнієва.

Акбар Магнієв

Водночас він розповів ЗМІ, що просто прогулювався у парку.

Під час судового засідання у залі суду та біля будівлі чергували близько сотні представників «Муніципальної варти».

Нагадаємо, 19 серпня ввечері на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення троє чоловіків.

Невдовзі було затримано п’ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях.

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту.