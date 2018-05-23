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    Суд продовжив арешт вбивці сестри Ноздровської

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    Дмитро Россошанський - Суд продовжив арешт вбивці сестри Ноздровської
    Дмитро Россошанський

    Суд задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження терміну запобіжного заходу Россошанському

    Дмитра Россошанського, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП на Київщині, у якому загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської, залишили під вартою ще на два місяці.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження терміну запобіжного заходу.

    Дмитра Россошанського овбинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

    Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку Сапатинську. Дядько винуватця ДТП на той момент був главою Вишгородського районного суду.

    Після двох років судових розглядів Россошанського засудили до 7 років позбавлення волі. Суд в Обухові відправив провадження на новий розгляд.

    Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

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