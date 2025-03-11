Атака дронів на Київщину. Пошкоджено сім будинків та автомобілі (фото)
У Бориспільському та Обухівському районах внаслідок ворожої атаки загорівся трав’яний настил
У ніч проти 11 березня Росія продовжила атакувати Київщину безпілотниками, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Повідомляється, що у Бориспільському районі уламками були пошкоджені сім приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.
Також в Бориспільському та Обухівському районах внаслідок ворожої атаки загорівся трав’яний настил. Пожежі вже ліквідували.
«Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки обстрілу», – повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, минулої ночі на підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів. 29 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня.
Повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 45 хвилин – з 23:04 до 01:49, у Києві працювали сили ППО.
Також російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
До слова, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено відділення «Нової Пошти» Одеса-137.
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