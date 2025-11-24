Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд відмовив батьку ексміністра енергетики часів Януковича у поверненні 48 кг золота

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд відмовив батьку ексміністра енергетики часів Януковича у поверненні 48 кг золота
Ставицький був міністр енергетики та вугільної промисловості України за часів президентства Януковича
фото з відкритих джерел

У 2014 році після втечі Ставицького правоохоронці вилучили з квартири його родини 48 кг золота, $4,8 млн та €7,5 тис.

Вишгородський районний суд Київської області відмовив батьку колишнього міністра енергетики за часів президентства Віктора Януковича Едуарда Ставицького у поверненні вилучених золотих злитків та готівки у доларах через їхню реалізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

У 2014 році після втечі Ставицького правоохоронці вилучили з квартири його родини 48 кг золота, $4,8 млн та €7,5 тис. Вилучене майно як речові докази зберігалося в «Укрексімбанку». Проте 27 березня 2022 року керівник головного управління розвідки Міноборони передав його у власність держави для забезпечення обороноздатності.

Держсховище дорогоцінних металів і каміння продало золото Нацбанку. Частина злитків була зарахована до золотовалютного резерву та зберігається в Національному банку України, решту переплавили для виготовлення заготовок для монет із дорогоцінних металів. Від реалізації золота до держбюджету надійшло загалом 83 млн грн.

У червні 2024 року суд за строками давності закрив справу проти Едуарда Ставицького щодо заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.  Останні 10 років Едуарда Ставицького судили заочно і він був оголошений у розшук. Але коли постало питання звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, то він вийшов на відеозвʼязок із судом.

Після закриття справи батько експосадовця Анатолій Ставицький ініціював повернення свого майна. Під час розгляду цього клопотання прокурор повідомив, що на злитках і валюті не було слідів злочину, тому всі ці роки арешт вони не були арештовані. Аналізуючи ситуацію, суд зазначив, що в випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності спеціальна конфіскація майна не застосовується. 

В умовах воєнного стану в Україні допускається примусове вилучення (реквізиція) державою майна у власника з обовʼязком держави відшкодувати його вартість. Хоча ці приписи закону не застосовуються до грошей як майна. Законодавець не передбачив в умовах воєнного стану конфіскації грошей для потреб оборони за рішенням військового командування.

Вишгородський районий суд відмовився повертати батьку Ставицького готівку і золоті злитки з посиланням на те, що ці речові докази не збережені. Водночас суд зазначив, що питання повʼязані із поверненням або відшкодуванням власнику реалізованого майна можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

До слова, Інтерпол у 2017 році припинив розшук ексміністра енергетики часів Януковича – Едуарда Ставицького. Тоді скарга Едуарда Ставицького була повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним.

Читайте також:

Теги: суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувальний акт передано на розгляд суду
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
27 жовтня, 14:00
Бріжит Макрон подала кримінальний позов у Франції, звинувачуючи 10 осіб у поширенні цієї брехні через соціальні мережі
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
28 жовтня, 01:49
Поліцейські закликають батьків контролювати дозвілля дітей
На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
28 жовтня, 13:39
Ан-124 «Руслан» – один із найбільших вантажних літаків світу, розроблений в СРСР конструкторським бюро імені Антонова
Канада подала до суду на конфіскацію російського Ан-124 для передачі Україні
1 листопада, 07:44
Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі
Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності
4 листопада, 15:00
Суд постановив тримати під вартою виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
12 листопада, 14:37
У Дніпрі у 2022 році Артемій Рябчук взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі
Розстріл нацгвардійців на «Південмаші»: суд підтвердив довічне ув’язнення військовому
12 листопада, 10:10
Захисники Коломойського у коментарях журналістам заявили, що процес навмисно затягують
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
21 листопада, 11:15
Нелю Штепу судять з 2014 року
Не може пересуватися без сторонньої допомоги. З’явилися нові дані про стан здоров’я обвинуваченої Нелі Штепи
Вчора, 17:28

Новини

«Стус замість Академмістечка». Зареєстровано петицію про перейменування станції метро
«Стус замість Академмістечка». Зареєстровано петицію про перейменування станції метро
П'яний дебошир погрожував сусідці автоматом часів Другої світової війни через зауваження
П'яний дебошир погрожував сусідці автоматом часів Другої світової війни через зауваження
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Киянин через ревнощі спалив автомобіль суперника (фото)
Киянин через ревнощі спалив автомобіль суперника (фото)
Суд відмовив батьку ексміністра енергетики часів Януковича у поверненні 48 кг золота
Суд відмовив батьку ексміністра енергетики часів Януковича у поверненні 48 кг золота
Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки
Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua