Суд відмовив батьку ексміністра енергетики часів Януковича у поверненні 48 кг золота

Вишгородський районний суд Київської області відмовив батьку колишнього міністра енергетики за часів президентства Віктора Януковича Едуарда Ставицького у поверненні вилучених золотих злитків та готівки у доларах через їхню реалізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

У 2014 році після втечі Ставицького правоохоронці вилучили з квартири його родини 48 кг золота, $4,8 млн та €7,5 тис. Вилучене майно як речові докази зберігалося в «Укрексімбанку». Проте 27 березня 2022 року керівник головного управління розвідки Міноборони передав його у власність держави для забезпечення обороноздатності.

Держсховище дорогоцінних металів і каміння продало золото Нацбанку. Частина злитків була зарахована до золотовалютного резерву та зберігається в Національному банку України, решту переплавили для виготовлення заготовок для монет із дорогоцінних металів. Від реалізації золота до держбюджету надійшло загалом 83 млн грн.

У червні 2024 року суд за строками давності закрив справу проти Едуарда Ставицького щодо заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович. Останні 10 років Едуарда Ставицького судили заочно і він був оголошений у розшук. Але коли постало питання звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, то він вийшов на відеозвʼязок із судом.

Після закриття справи батько експосадовця Анатолій Ставицький ініціював повернення свого майна. Під час розгляду цього клопотання прокурор повідомив, що на злитках і валюті не було слідів злочину, тому всі ці роки арешт вони не були арештовані. Аналізуючи ситуацію, суд зазначив, що в випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності спеціальна конфіскація майна не застосовується.

В умовах воєнного стану в Україні допускається примусове вилучення (реквізиція) державою майна у власника з обовʼязком держави відшкодувати його вартість. Хоча ці приписи закону не застосовуються до грошей як майна. Законодавець не передбачив в умовах воєнного стану конфіскації грошей для потреб оборони за рішенням військового командування.

Вишгородський районий суд відмовився повертати батьку Ставицького готівку і золоті злитки з посиланням на те, що ці речові докази не збережені. Водночас суд зазначив, що питання повʼязані із поверненням або відшкодуванням власнику реалізованого майна можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

До слова, Інтерпол у 2017 році припинив розшук ексміністра енергетики часів Януковича – Едуарда Ставицького. Тоді скарга Едуарда Ставицького була повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним.