Розстріл нацгвардійців на «Південмаші»: суд підтвердив довічне ув’язнення військовому

У Дніпрі у 2022 році Артемій Рябчук взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

Верховний суд залишив у силі вирок – довічне позбавлення волі військовослужбовцю Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року на території заводу «Південмаш» у Дніпрі розстріляв військовослужбовців Нацгвардії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За матеріалами розслідування ДБР, строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них – одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Слідчі встановили, що під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та почав розстрілювати людей. Після цього він захопив автомат, 200 набоїв і намагався втекти, однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.

Нагадаємо, 27 січня 2022 року близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.