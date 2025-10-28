Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
Бріжит Макрон подала кримінальний позов у Франції, звинувачуючи 10 осіб у поширенні цієї брехні через соціальні мережі
фото: Shutterstock

Якщо їх визнають винними, їм загрожує до двох років позбавлення волі

У Парижі перед судом постали десять осіб, яких звинувачують у онлайн-домаганнях щодо Бріжит Макрон, дружини президента Франції Еммануеля Макрона. Судовий процес є частиною юридичної боротьби, що триває на двох континентах, і стосується неправдивого твердження, що перша леді Франції є чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Цей процес відбувається після поданого позову в США, де подружжя Макронів звернулося до суду у зв'язку з чутками, які поширює американська подкастерка Кендіс Оуенс, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. У позові йдеться, що такі заяви є «хибною та руйнівною брехнею», що призвела до глобального цькування першої леді Франції.

Паралельно з американським позовом, Бріжит Макрон подала кримінальний позов у Франції, звинувачуючи 10 осіб у поширенні цієї брехні через соціальні мережі. Серед обвинувачених – вісім чоловіків та дві жінки віком від 41 до 60 років. Вони звинувачуються в публікації зловмисних коментарів про статеву належність Бріжит Макрон, в тому числі в порівнянні її з чоловіком і навіть прирівнянні її з відносинами «педофілії» через різницю у віці з чоловіком. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Зокрема, ІТ-технік Жеремі А., 49 років, заперечував всі звинувачення і стверджував, що його пости в Twitter були «жартами» та «сатирою». Інший підсудний, Жеремі К., борговий консультант, також заявив, що поширював подібні публікації «для інформування інших», а не з наміром завдати шкоди.

У позові в США Макрони заперечують усі звинувачення та підкреслюють, що Жан-Мішель Троньє є братом Бріжит Макрон, з яким вона виросла в Ам'єні. Він також неодноразово з'являвся на публіці разом із Бріжит, зокрема на інавгураціях Еммануеля Макрона в 2017 і 2022 роках.

До слова, перша леді Франції Бріджит Макрон виявила, що в реєстрі податкової служби країни її ім'я було вказано як Жан-Мішель – таке ім'я у її брата. Ця помилка була виявлена, коли Бріджит заходила на свій особистий профіль на сайті податкової і побачила, що в її електронному кабінеті вказано неправдиве ім'я

Читайте також:

Теги: соціальні мережі булінг Франція суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW
30 вересня, 05:23
Реванш прокурорів-інвалідів: як суди «ломають» рішення МОЗ
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
2 жовтня, 14:35
Капітан та старший помічник, обидва громадяни Китаю, були затримані
Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції
3 жовтня, 06:59
Суд зобов’язав дружину нардепа заплатити місту 430 тис. грн
Закарпатське місто стягнуло з дружини нардепа понад 430 тис. грн
3 жовтня, 17:13
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
12 жовтня, 03:39
«Шаман Капітолію» пішов судом на Дональда Трампа
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
30 вересня, 21:36
Макрон зайшов у політичний глухий кут
Макрон став «кульгавою качкою» у політиці – Times
7 жовтня, 14:19
Максима Бобилєва обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу
Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з українських бійців, залишено під вартою
7 жовтня, 16:20
Саркозі буде ув'язнено у вівторок, 21 жовтня
Стало відомо, коли експрезидент Франції почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці
14 жовтня, 07:11

Політика

Пхеньян і Москва підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
Пхеньян і Москва підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку
Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Норвезька розвідка повідомила, звідки Росія запустила ракету «Буревісник»
Норвезька розвідка повідомила, звідки Росія запустила ракету «Буревісник»
Журнал Time змінив обкладинку після критики Трампа
Журнал Time змінив обкладинку після критики Трампа

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua