У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції

У Парижі перед судом постали десять осіб, яких звинувачують у онлайн-домаганнях щодо Бріжит Макрон, дружини президента Франції Еммануеля Макрона. Судовий процес є частиною юридичної боротьби, що триває на двох континентах, і стосується неправдивого твердження, що перша леді Франції є чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Цей процес відбувається після поданого позову в США, де подружжя Макронів звернулося до суду у зв'язку з чутками, які поширює американська подкастерка Кендіс Оуенс, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. У позові йдеться, що такі заяви є «хибною та руйнівною брехнею», що призвела до глобального цькування першої леді Франції.

Паралельно з американським позовом, Бріжит Макрон подала кримінальний позов у Франції, звинувачуючи 10 осіб у поширенні цієї брехні через соціальні мережі. Серед обвинувачених – вісім чоловіків та дві жінки віком від 41 до 60 років. Вони звинувачуються в публікації зловмисних коментарів про статеву належність Бріжит Макрон, в тому числі в порівнянні її з чоловіком і навіть прирівнянні її з відносинами «педофілії» через різницю у віці з чоловіком. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Зокрема, ІТ-технік Жеремі А., 49 років, заперечував всі звинувачення і стверджував, що його пости в Twitter були «жартами» та «сатирою». Інший підсудний, Жеремі К., борговий консультант, також заявив, що поширював подібні публікації «для інформування інших», а не з наміром завдати шкоди.

У позові в США Макрони заперечують усі звинувачення та підкреслюють, що Жан-Мішель Троньє є братом Бріжит Макрон, з яким вона виросла в Ам'єні. Він також неодноразово з'являвся на публіці разом із Бріжит, зокрема на інавгураціях Еммануеля Макрона в 2017 і 2022 роках.

До слова, перша леді Франції Бріджит Макрон виявила, що в реєстрі податкової служби країни її ім'я було вказано як Жан-Мішель – таке ім'я у її брата. Ця помилка була виявлена, коли Бріджит заходила на свій особистий профіль на сайті податкової і побачила, що в її електронному кабінеті вказано неправдиве ім'я