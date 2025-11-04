Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності

Мешканку міста засудили умовно за публікацію відео про мобілізацію та блокпости, що стало прецедентом використання соцмереж як доказової бази

Приморський районний суд Одеси виніс вирок у справі № 522/3258/25 та визнав місцеву мешканку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду.

За даними слідства, у період із грудня 2024 року по січень 2025 року жінка систематично публікувала на своїй сторінці у TikTok відеоролики, які фіксували епізоди мобілізаційних заходів, зокрема вручення повісток та роботу блокпостів.

Ці дописи супроводжувалися коментарями, які, згідно з висновками експертів, мали деморалізаційний ефект і могли бути використані ворогом для коригування дій проти України.

Слідчі зібрали переконливу доказову базу, яка включала, фрагменти відео, розміщені в публічному доступі, аналіз контенту акаунта з понад 150 тис. підписників та дані, вилучені зі смартфона обвинуваченої, з якого здійснювалося завантаження роликів.

Суд погодився з позицією прокуратури і, що важливо, вперше визнав TikTok-відео повноцінними доказами у кримінальному провадженні. Суд підкреслив, що навіть без прямого злого умислу подібні дії несуть загрозу обороноздатності держави.

Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Обвинувачена також має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

