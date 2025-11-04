Головна Одеса Новини
Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Мешканку міста засудили умовно за публікацію відео про мобілізацію та блокпости, що стало прецедентом використання соцмереж як доказової бази

Приморський районний суд Одеси виніс вирок у справі № 522/3258/25 та визнав місцеву мешканку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду.

За даними слідства, у період із грудня 2024 року по січень 2025 року жінка систематично публікувала на своїй сторінці у TikTok відеоролики, які фіксували епізоди мобілізаційних заходів, зокрема вручення повісток та роботу блокпостів.

Ці дописи супроводжувалися коментарями, які, згідно з висновками експертів, мали деморалізаційний ефект і могли бути використані ворогом для коригування дій проти України.

Слідчі зібрали переконливу доказову базу, яка включала, фрагменти відео, розміщені в публічному доступі, аналіз контенту акаунта з понад 150 тис. підписників та дані, вилучені зі смартфона обвинуваченої, з якого здійснювалося завантаження роликів.

Суд погодився з позицією прокуратури і, що важливо, вперше визнав TikTok-відео повноцінними доказами у кримінальному провадженні. Суд підкреслив, що навіть без прямого злого умислу подібні дії несуть загрозу обороноздатності держави.

Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Обвинувачена також має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Одеської міськради. Їх підозрюють у розтраті понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, колишній керівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради змовились із представниками двох комерційних структур та організували закупівлю рацій для потреб одеського військового округу підконтрольними їм підприємствами.

