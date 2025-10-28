Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
Поліцейські закликають батьків контролювати дозвілля дітей
Фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подія сталася під час фотосесії з рушницею, обвинуваченому загрожує до п’яти років ув’язнення

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного жителя Подільського району Одеської області. Його обвинувачують у вбивстві, вчиненому через необережність, після того, як він смертельно поранив свого однолітка з рушниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

Подія трапилася на початку березня в Подільській громаді. Під час досудового розслідування було встановлено, що один підліток покликав іншого до кар’єру за село, щоб сфотографуватися зі зброєю, яку він приніс із собою.

Трагедія сталася, коли запрошений хлопець під час позування зі зброєю випадково натиснув на спусковий гачок і вистрелив у друга, який приніс рушницю та мав його сфотографувати.

Від отриманого вогнепального дробового поранення у грудну порожнину хлопець загинув на місці.

Обвинувачення неповнолітньому висунули за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство, вчинене через необережність). Цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування завершено. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.

Поліцейські закликають батьків контролювати дозвілля дітей та навчати їх правил безпечної поведінки з небезпечними предметами, наголошуючи на необхідності негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102 про знайдену зброю чи вибухонебезпечні речовини.

Нагадаємо, працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, і поїхав з місця події.

Читайте також:

Теги: Одещина поліція суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бріжит Макрон подала кримінальний позов у Франції, звинувачуючи 10 осіб у поширенні цієї брехні через соціальні мережі
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
Сьогодні, 01:49
Склад, який підпалили засуджені за наказом РФ
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
25 жовтня, 04:33
Богдана Львова у 2022 році було відраховано зі штату Верховного Суду після оприлюднення журналістських розслідувань
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Вбито 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка
Убивство українського підлітка в Дубліні: 17-річному сомалійцю висунуто звинувачення
19 жовтня, 08:23
Дівчинка отримала пропозицію через Telegram-канал, де їй запропонували «заробіток»
Шестикласниця з Тернополя зірвала план російських спецслужб: подробиці
12 жовтня, 05:45
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
10 жовтня, 12:04
Колишній працівник ТЦК Сергій Воловик отримав вирок
Суд оголосив вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя під час перевірки документів
7 жовтня, 21:58
Препарати з Азії продавали через інтернет як «чудо-засіб» для схуднення
«Препарати для схуднення» з Азії: поліція Києва ліквідувала канал збуту психотропів на 52 млн грн
3 жовтня, 11:33
«Шаман Капітолію» пішов судом на Дональда Трампа
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
30 вересня, 21:36

Новини

На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова. Зеленський пояснив причини
Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова. Зеленський пояснив причини
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua