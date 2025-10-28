На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці

Подія сталася під час фотосесії з рушницею, обвинуваченому загрожує до п’яти років ув’язнення

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного жителя Подільського району Одеської області. Його обвинувачують у вбивстві, вчиненому через необережність, після того, як він смертельно поранив свого однолітка з рушниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

Подія трапилася на початку березня в Подільській громаді. Під час досудового розслідування було встановлено, що один підліток покликав іншого до кар’єру за село, щоб сфотографуватися зі зброєю, яку він приніс із собою.

Трагедія сталася, коли запрошений хлопець під час позування зі зброєю випадково натиснув на спусковий гачок і вистрелив у друга, який приніс рушницю та мав його сфотографувати.

Від отриманого вогнепального дробового поранення у грудну порожнину хлопець загинув на місці.

Обвинувачення неповнолітньому висунули за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство, вчинене через необережність). Цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування завершено. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.

Поліцейські закликають батьків контролювати дозвілля дітей та навчати їх правил безпечної поведінки з небезпечними предметами, наголошуючи на необхідності негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102 про знайдену зброю чи вибухонебезпечні речовини.

