На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків

Виконавчий директор підприємства підозрюється в організації схеми з ухилення від сплати ПДВ при продажу 20 тис тонн цукру

Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно виконавчого директора приватного сільськогосподарського підприємства. Посадовцю інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), що завдало збитків державному бюджету на суму понад 73 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував схему ухилення від сплати ПДВ. Встановлено, що протягом 2021–2022 років підприємство придбало понад 20 тис. тонн цукру на загальну суму понад 439 млн грн, з яких понад 73 млн грн становив податок на додану вартість (ПДВ).

Слідство встановило, що податкові накладні на продаж цукру не оформлювалися. Натомість товар майже одразу реалізовувався покупцям за готівку, без належного обліку та документального підтвердження. Під час обшуків також виявилося, що фірма не мала складських приміщень для зберігання такої значної кількості продукції, що підтверджує тіньовий характер реалізації.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Обвинувальний акт передано на розгляд суду. Викриття та документування протиправної діяльності проводились спільно з детективами ТУ БЕБ у Полтавській області та співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

