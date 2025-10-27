Головна Країна Кримінал
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
Обвинувальний акт передано на розгляд суду
фото: Офіс генерального прокурора

Виконавчий директор підприємства підозрюється в організації схеми з ухилення від сплати ПДВ при продажу 20 тис тонн цукру

Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно виконавчого директора приватного сільськогосподарського підприємства. Посадовцю інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), що завдало збитків державному бюджету на суму понад 73 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував схему ухилення від сплати ПДВ. Встановлено, що протягом 2021–2022 років підприємство придбало понад 20 тис. тонн цукру на загальну суму понад 439 млн грн, з яких понад 73 млн грн становив податок на додану вартість (ПДВ).

Слідство встановило, що податкові накладні на продаж цукру не оформлювалися. Натомість товар майже одразу реалізовувався покупцям за готівку, без належного обліку та документального підтвердження. Під час обшуків також виявилося, що фірма не мала складських приміщень для зберігання такої значної кількості продукції, що підтверджує тіньовий характер реалізації.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Обвинувальний акт передано на розгляд суду. Викриття та документування протиправної діяльності проводились спільно з детективами ТУ БЕБ у Полтавській області та співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, у Харкові 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України). За даними слідства, після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою. Через постійну зайнятість – чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі – догляд за дитиною здійснювала підозрювана.

Кримінал
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство
На Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі: є загиблі та поранені
На Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі: є загиблі та поранені
На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені
На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія
Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру
Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру

