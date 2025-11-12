Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
Суд постановив тримати під вартою виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів
фото: Forbes

Басов проведе 60 днів під вартою із можливістю застави 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою Дмитра Басова з можливістю внесення застави у 40 млн грн. Сторона обвинувачення стверджує, що під час обшуків у його помешканні Басов намагався знищити телефон та документи, проте сам він пояснив, що робив це, щоб «уникнути маніпуляцій».

Додатково, адвокат Басова, він же екс-помічник зрадника Деркача, раніше працював прокурором і колись брав участь у телевізійному шоу «Злочин і кара» разом із суддею Іриною Калінською.

Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також:

Теги: суд кримінал адвокат Енергоатом розслідування Антикорупційний суд злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідчі працюють біля музею Лувр після повідомлення про пограбування
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
20 жовтня, 01:58
Наступний раз запобіжний захід Роману Гринкевичу переглядатимуть у грудні
Роману Гринкевичу зменшено розмір застави
23 жовтня, 17:45
Ан-124 «Руслан» – один із найбільших вантажних літаків світу, розроблений в СРСР конструкторським бюро імені Антонова
Канада подала до суду на конфіскацію російського Ан-124 для передачі Україні
1 листопада, 07:44
Посадовиця підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем
Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА
30 жовтня, 16:09
Суд 29 жовтня обрав запобіжний захід колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому
За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави
30 жовтня, 14:54
Верховний Суд заборонив медіа називати імена підозрюваних
Журналістів масово судитимуть? Юрист пояснює, що накоїв Верховний Суд
1 листопада, 17:30
Олександр Лашин
Справу про розкрадання коштів Маріуполя щодо фірми депутата Лашина поновлено, – Офіс Генпрокурора
6 листопада, 12:22
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
10 листопада, 13:31
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
Вчора, 10:52

Кримінал

Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)
Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)
Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму
Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного
На Львівщині неповнолітній побив жінку в трамваї. Поліція почала розслідування
На Львівщині неповнолітній побив жінку в трамваї. Поліція почала розслідування
Розстріл нацгвардійців на «Південмаші»: суд підтвердив довічне ув’язнення військовому
Розстріл нацгвардійців на «Південмаші»: суд підтвердив довічне ув’язнення військовому

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua