Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт

Суд постановив тримати під вартою виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів

Басов проведе 60 днів під вартою із можливістю застави 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою Дмитра Басова з можливістю внесення застави у 40 млн грн. Сторона обвинувачення стверджує, що під час обшуків у його помешканні Басов намагався знищити телефон та документи, проте сам він пояснив, що робив це, щоб «уникнути маніпуляцій».

Додатково, адвокат Басова, він же екс-помічник зрадника Деркача, раніше працював прокурором і колись брав участь у телевізійному шоу «Злочин і кара» разом із суддею Іриною Калінською.

Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».