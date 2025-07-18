Мер Києва отримав мільйонну винагороду за зйомки у кіно під час війни

Фільм «Кличко: Більше ніж бій» розповідає про боксерів Віталія і Володимира Кличків

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Мер Києва Віталій Кличко 16 липня отримав 7,47 млн грн роялті за участь у створенні документального фільму про історію братів Кличків під час війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію міського голови.

У документі київський мер вказує фільм із назвою «Брати Кличко». Утім, судячи з опису, йдеться про останнє кіно за участю братів-боксерів, коректна назва якого – «Кличко: більше ніж бій».

Джерелом доходу вказана німецька компанія Klitschko Ventures GmbH, заснована Володимиром Кличком у Гамбурзі у 2016 році. Як вказано на сайті, ця фірма консультує компанії, асоціації та товариства з усіх питань, пов'язаних з управлінням викликами та розробкою нових бізнес-моделей і продуктів.

«Klitschko Ventures GmbH також відповідає за імідж бренду Klitschko та дотримання відповідних місій. Вона координує та стратегічно консультує всі компанії, створені на основі бренду Klitschko або засновані Володимиром Кличком, а також розробляє нові напрямки бізнесу, дочірні компанії та продукти під єдиним брендом Klitschko», – йдеться на сайті.

Віталій Кличко отримав 7,47 млн грн за участь у створенні документального фільму дані реєстру декларацій

Прем’єра фільму «Кличко: більше ніж бій» відбулася на британському кінофестивалі Sheffield DocFest, який тривав з 12 до 17 липня 2024 року. Мер столиці долучився до зйомок з 10 лютого 2023 року.

«Стрічка показує шлях Віталія Кличка від успішної спортивної кар'єри до посади очільника Києва. Велику увагу приділяють повномасштабному вторгненню в Україну, коли Віталій Кличко, як мер столиці, забезпечував оборону міста. У цей час Володимир Кличко використовує свій статус знаменитості та популярність, щоб допомогти зібрати кошти та військову допомогу для захисту України», – розповідали організатори кінофестивалю.

Режисером фільму є неодноразовий лауреат премії «Оскар» Кевін Макдональд. У своїй документальній роботі він використав особисті архіви Кличків.

Зазначимо, що це не перша поява Віталія Кличка в кіно. 2011 року у прокат вийшов документальний фільм німецького режисера Себастіана Денхардта «Кличко». Стрічку можна було побачити в кінотеатрах Німеччини, Австрії, США, Польщі, Естонії та України.

Також «Главком» повідомляв, що у квітні цього року Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті за співпрацю з британським агентством з підбору спікерів Chartwell Speakers.

Незадовго до того мер Києва отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри про бокс Undisputed.