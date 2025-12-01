Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
Під час обшуку поліція знайшла телефон, на якому виявили фото та відео пошкоджених автівок
фото: Національна поліція України

Порушник фактично знищив три автомобілі – збитки налічують понад 650 тис. грн

У Києві фігурант кримінального провадження підпалював транспортні засоби  на замовлення «куратора», який обіцяв йому заплатити за знищення автівок, що можуть належати військовим. Наразі, за доказами слідчих, суд визнав чоловіка винним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Києва.

Зазначається, що у липні поліцейські Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками управління карного розшуку столичного главку та фахівцями кримінального аналізу затримали 57-річного чоловіка, який підпалив три автомобілі у Шевченківському районі. 

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці встановили, що зловмисник погодився вчиняти підпали автомобілів у столиці, які нібито належать військовим, за що «куратор» пообіцяв йому платити гроші: «Зловмисник діяв за наступною схемою – обирав автівку, вночі обливав її легкозаймистою речовиною, підпалював та фільмував свої дії на відео, для підтвердження виконаної «роботи».

Одна зі знищених палієм автівок
Одна зі знищених палієм автівок
фото: Національна поліція України

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили докази, які підтверджують причетність затриманого до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема телефон, на якому виявили фото та відео, пошкоджених транспортних засобів. 

Таким чином, порушник фактично знищив три автомобілі – збитки налічують понад 650 тис. грн.

Палій знищив три автомобілі – збитки налічують понад 650 тис. грн
Палій знищив три автомобілі – збитки налічують понад 650 тис. грн
фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Днями Шевченківський районний суд столиці визнав винним 57-річного уродженця Луганської області у вчиненні умисного пошкодження майна шляхом підпалу та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.       

Нагадаєио, столичні правоохоронці оголосили підозри двом чоловікам у підпалі чотирьох автівок у Шевченківському районі. За даними слідства, вони діяли на замовлення. За таку «роботу» їм обіцяли щедру оплату, але грошей чоловіки так і не отримали. За підозрою у підпалі автівок у Шевченківському районі затримали двох чоловіків 20 та 57 років. Між собою вони не були знайомі, але діяли за однаковою схемою: вночі обливали легкозаймистою речовиною автомобілі, підпалювали та фільмували свої дії на відео, як підтвердження виконаної робити. Упродовж тижня вони встигли знищити чотири автівки.

Теги: пожежа Київ гроші автомобіль поліція порушник відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зуївська ТЕС знаходилася під атакою БпЛА
В окупованому Зугресі безпілотники атакували ТЕС
18 листопада, 01:44
Споживчі ціни в Україні за рік піднялися на 10,9%
Ціни на алкоголь рекордно злетіли, а на одяг – впали. Дані Держстату за 2025 рік
26 листопада, 11:35
Власники припаркованих уздовж проїжджої частини дороги автомобілів не залишили місця для великогабаритної техніки
На Подолі припарковані автівки заважали гасити пожежу в багатоповерхівці (відео)
13 листопада, 11:28
Китайські електромобілі забезпечили рекордний експорт за 9 місяців 2025 року
Китай встановив автомобільний рекорд
22 листопада, 06:25
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Замість відкладати гроші, жінка витратила їх на розкішний відпочинок у Європі, особисті потреби та дозвілля з іншими чоловіками
Співмешканка військового витратила 1 млн грн з його картки на Європу та інших чоловіків
19 листопада, 17:38
Ціни на цибулю у столичному супермаркеті «Сільпо»
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було
25 листопада, 08:54
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
25 листопада, 18:28
Внаслідок обстрілу пошкоджено 541 вікно та 63 балкони
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
Сьогодні, 10:04

Новини

Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua