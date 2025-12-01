Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»

Під час обшуку поліція знайшла телефон, на якому виявили фото та відео пошкоджених автівок

У Києві фігурант кримінального провадження підпалював транспортні засоби на замовлення «куратора», який обіцяв йому заплатити за знищення автівок, що можуть належати військовим. Наразі, за доказами слідчих, суд визнав чоловіка винним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Києва.

Зазначається, що у липні поліцейські Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками управління карного розшуку столичного главку та фахівцями кримінального аналізу затримали 57-річного чоловіка, який підпалив три автомобілі у Шевченківському районі.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці встановили, що зловмисник погодився вчиняти підпали автомобілів у столиці, які нібито належать військовим, за що «куратор» пообіцяв йому платити гроші: «Зловмисник діяв за наступною схемою – обирав автівку, вночі обливав її легкозаймистою речовиною, підпалював та фільмував свої дії на відео, для підтвердження виконаної «роботи».

Одна зі знищених палієм автівок фото: Національна поліція України

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили докази, які підтверджують причетність затриманого до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема телефон, на якому виявили фото та відео, пошкоджених транспортних засобів.

Таким чином, порушник фактично знищив три автомобілі – збитки налічують понад 650 тис. грн.

Палій знищив три автомобілі – збитки налічують понад 650 тис. грн фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Днями Шевченківський районний суд столиці визнав винним 57-річного уродженця Луганської області у вчиненні умисного пошкодження майна шляхом підпалу та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

