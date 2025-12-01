Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)

У Дарницькому районі зафіксовано значні пошкодження інфраструктури та житлового фонду внаслідок обстрілу 29 листопада

Чергова атака ворога на столицю, яка була однією з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці, призвела до трагічних наслідків у Дарницькому районі Києва. Зокрема, внаслідок обстрілу 17 осіб отримали поранення, одна людина загинула. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком».

30 листопада у розгорнутому штабі, що працював в укритті житлового будинку на Харківському шосе, тривала активна робота з надання допомоги постраждалим. Штаб, де пліч-о-пліч працювали комунальники, волонтери та представники влади, надавав консультації та всебічну підтримку.

Зафіксовано значні пошкодження інфраструктури та житлового фонду: 541 вікно, 63 балкони, понад 500 кв. м покрівлі в нежитлових будівлях, 21 автомобіль.

Комунальні служби відновили 639 вікон, вибитих внаслідок обстрілу фото: Олександр Ковтунов/Facebook

Комунальні служби вже вивезли п'ять вантажних авто будівельних уламків (по 10 куб. м кожен), відновлено 639 вікон: 309 OSB-плитами, 330 – плівкою.

Пошкоджені вікна закривали OSB-плитами та плівкою фото: Олександр Ковтунов/Facebook

Штаб надав консультації 516 постраждалим особам. Також було розпочато прийом заяв на фінансову допомогу:

107 заяв прийнято на матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. грн.

одна заява прийнята на матеріальну допомогу у розмірі 40 тис. грн.

128 заяв про кримінальні правопорушення прийнято представниками Національної поліції.

У найскладніші моменти людям допомагали численні волонтерські та благодійні організації, серед яких: ГО «Добробат», World Central Kitchen, Спілка Самаритян України, Червоний Хрест України та інші.

У найскладніші моменти людям допомагали численні волонтерські та благодійні організації фото: Олександр Ковтунов/Facebook

Відсьогодні, 1 грудня, за словами Ковтунова, усі звернення прийматиме Управління соціальної та ветеранської політики Дарницької РДА (Харківське шосе, 176-Г).

Пошкоджена обстрілом автівка фото: Олександр Ковтунов/Facebook

У разі виникнення питань киянам, що постраджали від обстрілу, радять дзвонити на цілодобовий номер гарячої лінії Дарницької РДА: (068) 147-32-06.

Нагадаємо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.