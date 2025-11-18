У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана

Потерпілий – 38-річний колишній військовослужбовець, ветеран, учасник бойових дій, який був комісований після отриманого поранення

Поліція Києва затримала трьох місцевих мешканців, віком від 18 до 28 років, які в Голосіївському районі жорстоко побили 38-річного ветерана – учасника бойових дій. Нападники, що перебували напідпитку, спровокували конфлікт на вулиці, повалили колишнього військовослужбовця на землю та завдали йому численних ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на поліцію Києва.

За підозрою у нападі на ветерана затримано трьох місцевих мешканців, віком 18, 19 та 28 років фото: Національна поліція України/Facebook

«Днями на спецлінію «102» надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що в Голосіївському районі група осіб побила чоловіка. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Порушники повалили чоловіка на землю та завдали численних ударів руками та ногами по голові та тілу потерпілого фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, що потерпілий – 38-річний колишній військовослужбовець, ветеран, учасник бойових дій, який був комісований із Збройних сил після отриманого поранення.

За словами правоохоронців, у той час, коли ветеран разом із товаришем йшли вулицею, до них почала чіплятись компанія нетверезих молодиків, провокуючи конфлікт. У подальшому порушники повалили чоловіка на землю та завдали численних ударів руками та ногами по голові та тілу потерпілого, після чого втекли.

За скоєння злочину поліцейські Голосіївського управління поліції у взаємодії із аналітиками кримінального аналізу оперативно затримали трьох місцевих мешканців, віком 18, 19 та 28 років.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості) та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Потерпілий перебуває в лікарні. Досудове розслідування триває.

