Ціни на алкоголь рекордно злетіли, а на одяг – впали. Дані Держстату за 2025 рік

Споживчі ціни в Україні за рік піднялися на 10,9%

Річна інфляція в Україні перевищила 10%: лідерами зростання стали продукти, алкоголь і мобільний зв’язок

За підсумками жовтня 2025 року інфляція в Україні склала 10,9% у порівнянні з жовтнем минулого року. Найбільше подорожчали алкоголь, тютюн, продукти харчування та послуги мобільного зв’язку, тоді як одяг і взуття стали дешевшими. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Державна служба статистики України оприлюднила дані про зміни споживчих цін за рік. Згідно з ними, алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали майже на 19%, а послуги у сфері зв’язку – на 16,4%, що пов’язано з підвищенням вартості мобільного інтернету та оновленням тарифів операторів.

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 15,6%, а ресторани, готелі та освіта – приблизно на 14–15%. Категорія «різні товари та послуги» додала понад 12%, медичні послуги – близько 10%, а транспорт – 5,4%.

Найменше за рік подорожчали житло, комунальні послуги, електроенергія та пальне – приріст склав лише 2,4%. Техніка та товари для дому піднялися в ціні на 1,7%.

Серед товарів і послуг, які подешевшали, відзначають відпочинок і культуру (-0,2%) та одяг і взуття (-6%). Всі дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.

Нагадаємо, що попри те, що продуктова інфляція у червні прискорилася до 23,2%, темпи зростання споживчих цін сповільнилися 14,3%.