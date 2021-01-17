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    На Одещині чоловіка під час побутової сварки забили на смерть каструлею

    • Розсилка
    Зловмиснику оголосили підозру та обрали запобіжний захід - На Одещині чоловіка під час побутової сварки забили на смерть каструлею
    Зловмиснику оголосили підозру та обрали запобіжний захід

    За умисне вбивство чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі

    Під час застілля між господарем оселі та його гостем виникла суперечка, у якій останній схопив зі столу каструлю та кілька разів вдарив нею по голові товариша по чарці. Від отриманих травм 53-річний чоловік помер, а зловмисник ліг спати у сусідній кімнаті.

    Про це повідомили у Роздільнянському районному відділі поліції.

    Повідомлення до поліції надійшло від лікарів швидкої допомоги. 52-річного зловмисника, який не заперечував свою провину, затримали на місці злочину.

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    Йому оголосили підозру та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. За умисне вбивство чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, на Одещині у місті Ізмаїл вночі 16 січня знайшли повішеною 16-річну дівчину. Напередодні мама дівчини заявила поліції про її зникнення.

    Як повідомлялося, 11 січня столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який зламав зап’ястя патрульному поліцейському.

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    Теги: кримінал вбивство Одещина смерть чоловік
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