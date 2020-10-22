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    Сумська та Борисюк на телеканалі розповідають дітям вечірні казки

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    Чергову казку читатиме Народна артистка України Ольга Сумська - Сумська та Борисюк на телеканалі розповідають дітям вечірні казки
    Чергову казку читатиме Народна артистка України Ольга Сумська

    Телеканал «Київ» відроджує традицію вечірніх телеказок

    Люди старшого покоління добре пам'ятають слова, що давно стали легендарними, «Добрий вечір вам, малята - любі хлопчики й дівчата» Діда Панаса, якими він починав програму «На добраніч, діти». Телеканал «Київ» вирішив відродити давню традицію вечірніх телеказок для наймолодшої аудиторії.

    Нова програма називається «Чарівна книга» і виходитиме з понеділка по п'ятницю о 20:55. У кожному випуску чергову казку читають Народна артистка України Ольга Сумська або Заслужений артист України Віталій Борисюк.

    Крім того, їх розповідь буде проілюстровано спеціально розробленою під кожен сюжет пісочною анімацією.

    У «Чарівній книзі» прозвучать не лише українські казки. Найголовніше, за задумом авторів програми, щоб вони були цікавими для дітей і їх можна було розповісти за 5-10 хвилин.

    телебачення Київ діти артист
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