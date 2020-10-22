Сумська та Борисюк на телеканалі розповідають дітям вечірні казки
Телеканал «Київ» відроджує традицію вечірніх телеказок
Люди старшого покоління добре пам'ятають слова, що давно стали легендарними, «Добрий вечір вам, малята - любі хлопчики й дівчата» Діда Панаса, якими він починав програму «На добраніч, діти». Телеканал «Київ» вирішив відродити давню традицію вечірніх телеказок для наймолодшої аудиторії.
Нова програма називається «Чарівна книга» і виходитиме з понеділка по п'ятницю о 20:55. У кожному випуску чергову казку читають Народна артистка України Ольга Сумська або Заслужений артист України Віталій Борисюк.
Крім того, їх розповідь буде проілюстровано спеціально розробленою під кожен сюжет пісочною анімацією.
У «Чарівній книзі» прозвучать не лише українські казки. Найголовніше, за задумом авторів програми, щоб вони були цікавими для дітей і їх можна було розповісти за 5-10 хвилин.