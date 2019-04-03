Свіжі і недорогі продукти: у шести районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)
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На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція
У середу, 3 квітня, у Києві із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.
До слова, завдяки гарному тогорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.