Свіжі і недорогі продукти: у шести районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)



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На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція

У середу, 3 квітня, у Києві із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,

Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.

До слова, завдяки гарному тогорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.