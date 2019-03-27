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    Свіжі продукти за доступними цінами: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    Свіжі продукти за доступними цінами: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    У середу ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    Сьогодні, 27 березня, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Отже, у середу ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

    До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

    Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

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