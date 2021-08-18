Відключення електроенергії на Київщині. Де не буде світла 18 серпня (перелік)

ДТЕК Київські регіональні електромережі попереджає про планові ремонтні та технічні роботи

У середу, 17 серпня, у деяких населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення заплановані у:

Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бориспільському,

Бородянському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Таращанському,

Тетіївському,

Фастівському,

Яготинському,

Ірпінському.

Точні адреси, терміни і причини відключення електроенергії

Районний підрозділ Населений пункт/Назва вулиць і номери будинків Вид планових робіт Час проведення Баришівський Ярешки: Героїв Небесної Сотні, Космонавтів, Коцюбинського, Чкалова, Центральний пров., Центральна, Молодіжна, Дніпровська, Миру, МАРГАНЕЦЬКА, Будівельників, В.Правика, Дружби, Чорнобильська, Польова, Криворізька, Садовий, Т.Г.Шевченка, Гагаріна Пилипче: Щаслива, Франка, Першотравнева, Набережна, 1-го Травня, Козацька, Шевченка, Ломоносова, Миру, пров. Молодіжний, Берегова, Клубний, Затишна, пров. Озерний, Горянська, Польовий Баришівка: Центральна Рудницьке: Церковна Технічне обслуговування з 8 по 20 год Білоцерківський Томилівка: Залізнична, Новоселів, Молодіжна, Залізничний Ремонтні роботи з 8 по 18 год Білоцерківський Томилівка: Набережна, Спортивна, Слави, Шевченка, Лісовий, Центральна, Лісова, Дружби, Хоздвір, Залізничний, Залізнична, Садова, Валок, Новоселів, Молодіжна Блощинці: Білоцерківська, ім. С.І. Мельниченка, Клубний, Замковий, Степова, Польова, Садова, Надрічна, Шкільна, Ставок Блощенці: ім. С.І. Мельниченка, Польова Чепеліївка: СТ Ремонтні роботи з 8 по 19 год Білоцерківський Томилівка: Набережна, Спортивна, Слави, Шевченка, Лісовий, Центральна, Лісова, Дружби, Хоздвір, Залізничний, Залізнична, Садова, Валок, Новоселів, Молодіжна Блощинці: Білоцерківська, ім. С.І. Мельниченка, Клубний, Замковий, Степова, Польова, Садова, Надрічна, Шкільна, Ставок Блощенці: ім. С.І. Мельниченка, Польова Чепеліївка: СТ Ремонтні роботи з 8 по 19 год Білоцерківський Томилівка: Садова, Лісова, Центральна, Валок, Лісовий Ремонтні роботи з 8 по 19 год Білоцерківський Томилівка: Залізнична, Новоселів, Молодіжна, Залізничний Ремонтні роботи з 8 по 18 год Білоцерківський Біла Церква: Павліченко, Шевченка, Робітнича, 2 Робітнича, Леваневського пров., 1 Леваневського пров., 2 Леваневського пров., Приміська, Гризодубової, Прорізна, Челюскінців пров., Челюскінців, Ротецька, Князя Володимира, Шолом-Алейхема, І.Франка, Штабний, Проточний, 1 Гризодубової пров., 2 Гризодубової пров., Кар'єрний, Леваневського, Кар'єрна, Крутогірна, Героїв Крут Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Межове: Центральна, Волі, Січнева, Лісова, Садова Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Узин: Незалежності, Ярослава Мудрого Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Біла Церква: Лесі Українки, Польова, Чайковського, Романа Шухевича, Павла Чубинського, Михайла Вербицького, Анатолія Солов`яненка Виконання приєднання клієнтів з 8 по 18 год Білоцерківський Мала Вільшанка: Садова Реконструкція з 8 по 18 год Білоцерківський Мала Вільшанка: Шевченка, Гагаріна Реконструкція з 8 по 18 год Білоцерківський Бакали: Ступича, Лісова, Ставок Реконструкція з 8 по 18 год Білоцерківський Біла Церква: Островського, Польова Чистка траси з 8 по 18 год Білоцерківський Глибочка: Шевченка пров., Надрічна, Гагаріна, Молодіжна, Шевченка, Польова Виконання приєднання клієнтів з 9 по 20 год Богуславський Богуслав: Польовий, Маяковського, 8 Березня, Шкільний, Вишнева, Будівельна, Богуна, 4 Гаражна, Липнева, Шевченка, Святогірська, Берегова, Пушкіна, Корсуньська, Гагаріна, А. Галика, Коцюбинського, 1 Гаражна, Стадіонна, Шевченка пров., СК "Т.Шевченка", Громадянська, Я.Мудрого, Чумацький шлях, Святотроїцький узвіз, Орлика Пилипа, Андрія Зозулі, Шкільна, Шолом-Алейхема, Трудова, Любові, Богуславка, Чайковського, Бородіна, Молодіжний, П.Запорожця пров., Робоча, Поштовий, Лесі Українки, Українки Лесі пров., Молодіжна, Нагірна, Глухий Яр, Свердлова пров., Корсунський, Журавлина, Ковалів пров., Лісна, Лісовий, Лісовий – 2, Нагірний, Тиха, Мальовнича, Квіткова, Крутий Узвіз, Яблунева, Яблуневий, Корольова пров., Корольова, Пушкіна пров., Лермонтова, Лермонтова пров., Зразкова, Ручейна, Нова, Виноградна, Зелена, Весняна, Річний, Набережна, Зоряна, Виноградний, Росьова, Мисайлівська, Вишневий, Соборна, 2 Гаражна, І.Середи, Ярова, Польова, Південна, Липневий, Окружна, Озерна, Приринкова площа, Франка, Толстого, Вулиця невизначена, Миколаївська, Галика, Училищна, Острів Хохітва: Марка Вовчка, Польова, Садова, Поштова, Стадіонна, Польовий, Шевченка, Шкільна, Росьова, Лісова, Лісовий, Нагірний, Нагірна, Леніна пров., Лесі Українки, Зарічна, Яблунева, Набережна, Молодіжна, Садовий, Соснова, Шкільний, Вулиця невизначена, Н. Левицького Дешки: Росьова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Богуславський Медвин: Лісова, 1 Олександра Василенка пров., Олександра Василенка Капітальний ремонт з 8 по 18 год Богуславський Хохітва: Марка Вовчка, Польовий, Шевченка, Стадіонна, Польова, Шкільна, Шкільний, Молодіжна Ремонтні роботи з 9 по 20 год Бориспільський Процiв: Дружби, СТ “Симфонія”, Веселкова, Берегова, Пролісок, Висока дамба, Вишнева, Урочище Млиново Бориспіль: Шевченка, Нова ІІ, Київський Шлях, Броварська, Спортивна Гнідин: Урочище Млиново, Урочище Гатне, Салютна, Лугова, Дачна, Млиново, СТ “Княжий затон”, Виноградна, Л-123 “Лютіж”, Польова, Зелена Вишеньки: Приозерна, Садова, Б.Хмельницького, Набережна, Млиново, Зелена, Нова, Берегова, Лугова, Леніна, Шлюз, Придніпровська, Дамба-3, Вербова, Ялтинська, Роздільна, Центральна Дударкiв: Лесі Українки Кийлiв: Рудяківська Петропавлівське: Тополина Ремонтні роботи з 7 по 22 год Бориспільський Бориспіль: Пилипа Орлика, Багряного, Котляревського, О.Пчілки, Сагайдачного, 3 Лісний, Сагайдачного пров. Реконструкція з 8 по 18 год Бориспільський Жереб`ятин: Центральна, Заповідна Воронькiв: Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бориспільський Щасливе: Франка, Надії пров. Гора: Бориспільська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бориспільський Іванків: Жовтнева, Народна, Ломоносова, Дружби, Незалежності, Центральна, Невизначена, Братуся, Набережна, Набережний, Харківська, Центральний, пров. Харківський, Нова, Лісна, Прорізна, Польова, Дзержинського, Урочище Бабич, Б.Іванова, В.Швеця, Кагатська, Кобзаря, Комарова пров., Кутузова, Суворова, Федора Петруся, Садова, Івана Суліми, Кулішова Левада, Лесі Українки, Нахімова Бориспіль: Лугова, Київський Шлях Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бориспільський Гора: Яблунева, Щаслива, Покровська, Мічуріна, Толстого, Франка, Тиха, Калинова, Жовтнева Капітальний ремонт з 8 по 19 год Бориспільський Гора: Лісова, Лермонтова, Квітнева, Комуністична, Покровська, Вереснева, Ошитковський, Бориспільська, Грушевського, Аеропортовська, Басюли, Гагаріна, Мирний, Мічуріна, Кооперативний, Мостова Бориспіль: Маяковського Капітальний ремонт з 8 по 19 год Бориспільський Бориспіль: Левадна, Левадний, Фізкультурний пров., Бежівка, Кооперативна, Стеценка, Липова, Глибоцька, Вітрова, Н.Левицького, Ветрова пров., Голосіївська, Дніпровська, М.Залізняка, Приозерна, Нечуя –Левицького пров., Свободи пров., Ганни Каленченко, Городня, Привокзальний, Головатого, Головатого пров., Лесі Українки, Привокзальна, Київський Шлях, Трипільська, Старовокзальна, Голубівка, Лісова, Володимирський, Завокзальна, Шевченка, Деснянська, Зелена, Кибальчича, Мусорського, Довженка, Козацька, Айвазовського, Дружби пров., Салютна, Паторжинського, Франка, Галицька, Данила Галицького, Збанацького, Богдана Ступки пров., Широка, Д. Волошка, Богдана Ступки, І.Мечникова, Дружби народів, Менделєєва, Мечникова, Старовокзальний, Саксаганського, Академіка Вернадського, Софіївська, Мистецька, Академіка Заболотного, Харківська, Мілютенка, Сім'ї Сосніних пров., Коцюбинського пров., С.Сосніних, Сім'ї Сосніних, Лобановського, М. Цветаєвої, Р. Окіпної пров., Магістральна, Спортивна, Спортивний, Вокзальна, Бандуристів Іванків: Бориспільський, Комарова пров., Джерельна, Федора Петруся, Братуся, Гагаріна, Петруся, Бродівська, Федора Петруся пров., Бориспільська, Шевченка пров., Шевченка, Кобзаря, Фрунзе, Остапа Вишні, Лозова, Польова, Зоряна, Джерельний пров., Нахімова, Невизначена, Харківська Вишеньки: Шевченка Кийлiв: Дамба Гора: Горіхова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бориспільський Бориспіль: Голубівка, Маяковського, Михайлівська, Шевченка, Дружби, Київський Шлях, Богдана Хмельницького пров., Назарія Яремчука, Миколи Березового, Головатого, Незалежності, Сковороди, Бориса Гмирі, Будівельна, Лютнева Глибоке: 2-га О. Курбаса Технічне обслуговування з 8 по 19 год Бориспільський Велика Олександрiвка: Матросова, Миру, Героїв України, Котляревського, Шевченка, Гагаріна, Луговий, Лесі Українки, Чкалова, Маяковського, Б.Хмельницького, Соборна, Європейська, Авдеєва, Київський Шлях, Ватутіна, Бориспільська, Зоряна, Петлицького, Господарська, Озерна, Тополева, Фізкультури, Квіткова, Броварська, Грушевського Олександрівка: Берегова Гора: Яблунева, Щаслива, Покровська, Мічуріна, Толстого, Франка, Тиха, Калинова, Жовтнева, Лісова, Лермонтова, Квітнева, Комуністична, Вереснева, Ошитковський, Бориспільська, Грушевського, Аеропортовська, Басюли, Гагаріна, Мирний, Кооперативний, Мостова, Шкільна, Центральна, Інститутська, Шевченка, Західна, Пушкіна, Науки, Проектна, Польова, Степова, Київська, Молодіжна, Сонячна, Східна, Басейна, 8 Березня, Вишнева, Горіхова, Гоголя, Чубинського, Зоряна, Польова II, Л.Українки, Локаторна, 2 Польова, Гірський пров., ІІ Польовий пров., П.Морозова, Лютневий, Прорізний, Лісний, Чубинського пров., Івана Мазепи, Тургенєва, В`ячеслава Чорновола, Верни, Івана Котляревського пров., Європейський, Зелена, Садова Бориспіль: Маяковського, Лугова, Декабристів Мала Олександрівка: Лісова, Гагаріна, Окружна Чубинське: Погребняка, Дачна, Бориспільська, Блізниченка, Київська Петропавлівське: Горіхова, Малинова, Молодіжна Мартусівка: Бориспільська, Заводська Вишеньки: Шевченка Технічне обслуговування з 8 по 19 год Бородянський Небрат: Михайлівська, Покровська, Гутніченко, Волошкова, Квітнева, Вересневий, Арсенальна Берестянка: Центральна Нове Залісся: Київська, Лугова, Молодіжна, Дніпровська, Шевченка пров., Львівська, Подільська, Леніна, Арсенальна, Залізнична, Садова, Будівельників, Студентська, Сімферопольська, Кримська, Чорноморська, Севастопольська Бородянка: Леніна Шибене: Кооперативна Ремонтні роботи з 8 по 17 год Бородянський Бородянка: Запоріжська, Автомобілістів, Побутовиків, Полупанова, Південна Ремонтні роботи з 8 по 17 год Бородянський Клавдiєво-Тарасове: Гагаріна, Чайковського, Гагаріна пров., Веселий, Садова, Тарасівська Технічне обслуговування з 8 по 17 год Броварський Калита: Миру, Турчиновського, Пінчука, Кругова, Шевченка, Чкалова, Кленова, Піонерський, Шкільний, Піонерська, Малинова, Бредака, Бредака пров., Шкільна, Пушкіна, Коцюбинського Красилівка: Павла Тичини Гоголів: Чернишевського Ремонтні роботи з 8 по 19 год Броварський Калита: Миру, Турчиновського, Пінчука, Кругова, Шевченка, Чкалова, Кленова, Піонерський, Шкільний, Піонерська, Малинова, Бредака, Бредака пров., Шкільна, Пушкіна, Коцюбинського Красилівка: Павла Тичини Гоголів: Чернишевського Технічне обслуговування з 8 по 19 год Броварський Шевченкове: Механізаторів, Кошового, Київська, Гоголівська, Козацька, Макаренка, Лесі Українки, Б.Хмельницького, Михайлівська, Нова, Незалежності, Райдужна, Гіталова, Шкільна, Глібова, Вокзальна, Космонавтів, Бобрицька, Кругла, Першотравнева, Залізнична, Матросова, Гілляччя пров., Гілляче, Молодіжна, Вишнева, Молодіжний, Шевченка, Аеродромна Бобрик: Лесі Українки, Шевченка, Коцюбинського, Колгоспна, Теплична, Франка, Молодіжна, Кленова, Матросова, Козацька, Лісова, Михайлівська, Соборності, Ватутіна, Польова, К.Свирської, Нова Гайове: Центральна Требухів: Першотравнева, Вокзальний, Вокзальна Пухівка: Радгоспна Технічне обслуговування з 8 по 19 год Броварський Бровари: М.Лагунової Ремонтні роботи з 8 по 19 год Броварський Бровари: Петлюри Симона, Бульвар Незалежності, Декабристів, Незалежності Перше Травня: 1-го Травня Ремонтні роботи з 8 по 19 год Броварський Зазим'є: СТ "Десенка", СТ "Урочище Зазим'я", Шовковична, Садова, СТ "Зазим'я -18", Урочище Зазим’я СТ “Затишне”, Прирічна, Зимна, Троїцька, Бузкова, Бузковий, Мистецька, Волошкова, Степова, Поперечна, Гагаріна Літки: Костенка Пухівка: Лісова, Лісовий, Щорса, Ягідна, Леніна, На березі Десни, Окружна, СТ "Хвиля", СТ "Волна", СТ "Труд", Набережна, Вегінська, Пасічанська, Старонаводницька, Черкаська, Лесі Українки, Б.Хмельницького Велика Димерка: Броварська, Морозова, Щорса, Чехова, Михайлівська Рожівка: Берегова Бровари: Бузкова Технічне переоснащення з 9 по 18 год Васильківський Калинівка: Калинова, Васильківська, Паркова, Матросова, Лисенка, Парковий пров., Калініна, Лесі Українки Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Калинівка: Молодіжна, Лісова, Вишневий, Нова, Виноградна, Сонячна, Травневий, Механізаторів, Сонячний, Зоряна Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Калинівка: Калинова, Центральна, Польова Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Васильків: Антонія і Феодосія, Шевченка, Декабристів, Преображенська, Грушевського Технічне переоснащення з 8 по 19 год Васильківський Калинівка: Центральна, Новий, Спортивна Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Калинівка: Центральна Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Пінчуки: Першотравнева, Франка, Лесі Українки, Гагаріна, Чапаєва, Радянська, Жовтнева, Зарічна, Садова, Мічуріна, Леніна, Горького, Шевченка, Лугова, Траса Київ-Одеса Васильків: Тітенка Гребінки: Київська, траса Київ – Одеса Ксаверівка: Південна, Київська, Південний, Центральна Вільшанська Новоселиця: Леніна Реконструкція з 8 по 18 год Васильківський Застугна: Лесі Українки Васильків: Покровська Капітальний ремонт з 8 по 18 год Васильківський Крячки: Авіаторів, Енергетиків, Народна Березанщина: Трипільська, Бузкова, Щаслива, Озерний пров., Миру, Народна, Набережна, Пархоменка, Київська, Львівський, Львівська Васильків: Пилипа Орлика Ремонтні роботи з 8 по 18 год Васильківський Калинівка: Залізнична Данилівка: ДОС, Вишневий, Данилівське шосе, В/М 21, Незалежності, Нова, Шляхова Кожухівка: СТ "Калинівське", Приозерна 2, Приозерна 3, Приозерна 1, Вокзальна, Калинова, Центральна 1, Озерна, Польова, Лугова, Лісова, Залізнична Технічне переоснащення з 9 по 19 год Вишгородський Нові Петрівці: Богдана, Леніна, Вишгородська, Свято-Покровська, Богдана пров., Валківська, Ярова, Боженка Вишгород: Ромашкова Технічне обслуговування з 8 по 20 год Вишгородський Нові Петрівці: 1-го Травня, В/Ч 2860, Масив "Польовий", В/Ч 3027, Новопромислова, Каневська, Філімонівська, 1-го Травня пров., Івана Кудрі, Польова, Козацька, Європейська, Мощунський, Мощунська, Оболонська Вишгород: Новопромислова, ТІЗ "Дідовиця", Ромашкова, Проммайданчик “Карат”, СТ "Виноградар", МКМ "Телеком Лтд", Шолуденка, Проммайданчик ГАЕС, Дідовиця, Виноградна, Полунична, Малинова, Ягідна, Фруктова, Квітковий Толокунь: Лісна Рови: Шевченка Синяк: Депутатська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Вишгородський Лютіж: Ватутіна Ремонтні роботи з 8 по 20 год Вишгородський Хотянівка: Лісова, Лісовий, Піщана Виконання приєднання клієнтів з 9 по 18 год Вишгородський Новосілки: БВ "Арсеналець на Десні", СТ "Наука", БВ "Зелений бір", Центральна, Лучиста, СТ “Зелений самшит”, БВ "Транссигнал", СТ "Електрик", СТ "Ветеран", Урочище “Резерв” №3, СТ "Урожай-2", Ост-Вест-Експрес, Київська, Оболонська, Польова, Урочище “Плитила”, Урочище "Плитила-10", Урочище “Чаплище”, Деснянська, Лісова, Урочище “Селище”, Райдужна Старі Петрівці: Леніна, Польова Хотянівка: Садова, Валова, Леніна, Котовського, Молодіжна, Валовий, Лісова, Київська, СТ "Росинка", Вишгородська, Деснянська, Деснянський, Чехова пров., Гагаріна, Лугова, Луговий, Котовського пров., Павлова, Чехова, Павлова пров., Жовтнева, СТ "Глядин", Чапаєва, Костянтина Непопа, Вишнева, Піщана, СТ "Енергетик – 04", Лісовий, Шевченка, Урочище Чаплище, Урочище Біля Десни, Баштанна, Урочище Баштан, СТ “ПОЛЕ”, Троїцька, ТОВ "Міжріччя" Осещина: Лугова, Дворовий, Київська, Шевченка, Космонавтів, Леніна, Урочище Дубовиця, Набережна, Прорізна, Вишгородська, Садова, Нова, СТ "Побутовик", Озерна, Луговий, Урочище Гирло річки Десна, Масив “Дубовиця”, Урочище Гряда, СТ "Десна", Українська, Молодіжна, Квітнева, Прирічна, Урочище Плесо Вишгород: Шолуденка, ОЗЖМ "ГАЕС Межигір'я", Мазепи Нижча Дубечня: Київська, Григорія Савченка, Корольова, Садова, Клименка Лебедівка: Технічне переоснащення з 12 по 15 год Згурівський Згурівка: Маяковського, Котляревського, Большака Технічне обслуговування з 8 по 20 год Згурівський Згурівка: Українська, Першотравнева, Медова, Заможний пров., Маяковського, Центральна, Незалежності пров., Котляревського, Кооперативна, Кошового Технічне обслуговування з 8 по 20 год Іванківський Прибірськ: Вишнева Капітальний ремонт з 8 по 20 год Іванківський Сукачі: Миру, Шевченка, Рибокомбінат, Соборна, Шкільна, Незалежності, Шевченка пров., Лугова, Рибацька, Перемоги, Франка, В.Ходимчука, Чорнобильська, Світловодська, Будівельників, Садова, В.Кібенка, Кіровоградська, П.Осідач, Олександрійська, Дружби, Польова, І.Проскури Іванків: Автомобілістів, Івана Проскури Пироговичі: Лугова, Українська Прибірськ: Соборна, Вишнева, Шевченка, Молодіжна Хочева: Радянська, Миру Капітальний ремонт з 9 по 17 год Іванківський Обуховичі: Агрономічна, Лугова Технічне обслуговування з 9 по 17 год Ірпінський Ірпінь: Лесі Українки, Полтавська, Сагайдачного, Нахімова пров., Ленінградська, Калініна, Котляревського, 10 Лінія Ворзель: Горького Технічне обслуговування з 8 по 19 год Ірпінський Ірпінь: Полтавська, Котляревського, Гостомельське Шосе, Чапаєва, 10 Лінія, 9 Лінія, Северинівська, Дзержинського, Покровська, 11 Лінія, Ломоносова, Соборна, Варшавська, 8 Березня, Річний пров., Лугова Гостомель: Центральна, Чкалова, Свято-Покровська, Сонячний, пров. Мальовничий, Покровська, Бучанське Шосе Буча: Івана Кожедуба, Жовтнева Технічне обслуговування з 8 по 19 год Ірпінський Ірпінь: Мечнікова, Висока, Університетська, Виговського, Лермонтова пров., Тищенка Підключення/відключення споживачів з 8 по 19 год Ірпінський Буча: Урожайний, Києво-Мироцька, Вишнева, Урожайна, Пушкінська, Новаторів, Лесі Українки, Нове шосе, Чкалова, Євгена Патона, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров. Коцюбинське: Пономарьова, Будівельна Реконструкція з 9 по 17 год К.-Святошинський Петропавлівська Борщагівка: Княгині Ольги Технічне обслуговування з 8 по 19 год К.-Святошинський Дмитрівка: Мічуріна, Травнева, Незалежності, Олімпійська, Нова, Польова, Лісна, Радісна, Гагаріна, 40 років Перемоги, Садова, Миру, Молодіжна, Бузкова, Озерна, Щаслива, Дачна, Жовтнева, Сонячна, Шляхова, Польовий, Дмитрівка-2 Гореничі: Нова Мила: Комарова, Затишна, Шевченка, 40-р. Перемоги, Садова, Садовий, Шевченка пров., Шевченківський пров., Проміжна, Підлісна, Прорізна, Комарова пров., Дмитрівська, Київська, Тополева, Спортивна, Європейська, Оксамитова, Наукова, Свободи, Дніпровська, Житомирська, 26 км автошляху Київ-Чоп, 25+500 км автошляху Київ-Чоп, Дослідна Петрушки: Лісна, Лесі Українки, Шевченка, Миру, Центральна, Шевченка пров., Гагаріна, Газовиків, Садова, Ентузіастів, Франка, 40 років Перемоги, Гагаріна пров., Ломоносова, Лісова, Яблунева, Дачна, Богдана Хмельницького, Гайовий, Поле, 40-річчя Перемоги пров., Патріотів Крюківщина: Дружби Святопетрівське: Янтарна Капітанівка: Соборна, Лісна, Соснова, В/Ч А-2319, СТ "Берізка-2" Неграші: Садова Тарасівка: Островського Княжичі: Жовтнева Боярка: Шевченка Віта-Поштова: Траса Київ-Одеса Шпитьки: Шевченка Софіївська Борщагівка: Велика Кільцева Любимівка: Польова Шевченкове: Санаторна Технічне обслуговування з 8 по 19 год К.-Святошинський Неграші: Шевченка, Гагаріна, Ватутіна, Петрівського, Озерна, Шляхова, Садова, Коцюбинського Музичі: Гагаріна, Ватутіна, Леніна, К.Маркса, Зарічна, Жовтневий, Лугова, Дружби, Кооперативна, Вільхова Гвоздів: СТ "Теремок" Личанка: Пролетарська, Центральна, Дамбова Білогородка: Фізкультурна Технічне обслуговування з 8 по 19 год К.-Святошинський Білогородка: Красногірська, З.Космодем'янської, Пирогова, Жукова, Урицького, Меліоративна, Набережна, Зелена, Кутова, Шкільна, Леніна пров., Набережний, Боярська, Райдужна, Поштова, Молодіжна, Кооперативна, Леніна, Чехова, Новоселиця, К.Маркса, К.Маркса пров., Озерна, Травнева, Єдина, Журавлина, Першотравнева, Підвальна, Академіка Михайлівського, 30 років Перемоги, Житомирська, Семашка, Мнішенко, Сосніних, Щорса, Володимирська, Ковгарівська, Сорочинська, Бочальська, Зоряна, Михайлевського, Матросова Гореничі: Б.Хмельницького, Крутогірна, Старожитомирська, 14-км автомобільної дороги Р 04 Київ-Фастів Гнатівка: Заводська, ст. Житомирська Петропавлівська Борщагівка: Комарова, Шевченка Бобриця: Шкільна, Козацька Боярка: Леніна, Є.Коновальця Мила: 40-р. Перемоги Крюківщина: Львівська Неграші: Ватутіна Гатне: Калинова Технічне обслуговування з 8 по 19 год К.-Святошинський Стоянка: Ірпінська, Незалежності, Київська, Бальзака, Лісна, Дачна, Меліораторів, Лесі Українки, Приозерна, Тичини, Польова, Житомирське Шосе, Пушкіна, Сади "Воїн", Шевченка, Східна, Соснова, Дніпровська, а/д Київ-Житомир 20 км, Осіння, Прорізна, Гарматна, Лісний пров., Житомирська, 21 км автошляху Київ-Чоп Вишневе: Київська Київ: 21 км Житомирського шоссе Білогородка: Лісна, Кірова Боярка: Територія технікума, Хрещатик Гореничі: Окружна, Нова, Висоцького пров., Гайдая, Садова, 21 км Житомирського шосе, СТ “Воїн-1”, Лінія 5 Неграші: Шевченка Лісники: Лісна Капітанівка: 23 км автошляху Київ-Чоп Усунення дефекту з 8 по 19 год К.-Святошинський Дмитрівка: Мічуріна, Травнева, Незалежності, Олімпійська, Нова, Польова, Лісна, Радісна, Гагаріна, 40 років Перемоги, Садова, Миру, Молодіжна, Бузкова, Озерна, Щаслива, Дачна, Жовтнева, Сонячна, Шляхова, Польовий, Дмитрівка-2 Гореничі: Нова Мила: Комарова, Затишна, Шевченка, 40-р. Перемоги, Садова, Садовий, Шевченка пров., Шевченківський пров., Проміжна, Підлісна, Прорізна, Комарова пров., Дмитрівська, Київська, Тополева, Спортивна, Європейська, Оксамитова, Наукова, Свободи, Дніпровська, Житомирська, 26 км автошляху Київ-Чоп, 25+500 км автошляху Київ-Чоп, Дослідна Петрушки: Лісна, Лесі Українки, Шевченка, Миру, Центральна, Шевченка пров., Гагаріна, Газовиків, Садова, Ентузіастів, Франка, 40 років Перемоги, Гагаріна пров., Ломоносова, Лісова, Яблунева, Дачна, Богдана Хмельницького, Гайовий, Поле, 40-річчя Перемоги пров., Патріотів Крюківщина: Дружби Святопетрівське: Янтарна Капітанівка: Соборна, Лісна, Соснова, В/Ч А-2319, СТ "Берізка-2" Неграші: Садова Тарасівка: Островського Княжичі: Жовтнева Боярка: Шевченка Віта-Поштова: Траса Київ-Одеса Шпитьки: Шевченка Софіївська Борщагівка: Велика Кільцева Любимівка: Польова Шевченкове: Санаторна Технічне обслуговування з 8 по 19 год К.-Святошинський Неграші: Шевченка, Гагаріна, Ватутіна, Петрівського, Озерна, Шляхова, Садова, Коцюбинського Музичі: Гагаріна, Ватутіна, Леніна, К.Маркса, Зарічна, Жовтневий, Лугова, Дружби, Кооперативна, Вільхова Гвоздів: СТ "Теремок" Личанка: Пролетарська, Центральна, Дамбова Білогородка: Фізкультурна Технічне обслуговування з 8 по 19 год К.-Святошинський Віта-Поштова: Б.Хмельницького, Ярова, Незалежності, Київська, Звенигородська, Зелена, Миру, Грушевського, Франка, Васильківська, Одеська, Вишнева, Лисенка, Гоголя, Соснова, Горіхова, Матросова, Боярська, Кільцева, Кар'єрна, О.Стовби, Відродження, Янтарна, Довженко, Озерна, Стовби Олександра пров., К.Маркса, Шляхова Боярка: Сонячна, Вишнева, Кібенка, Ягідна, Деснянська, Будаївського, Нова, Лисенка, Лінійна, Зоряна, Ясна, Проектована, Б.Хмельницького, Романа Шухевича, Територія технікума, Сільгосптехнікум, Білогородська, Волинський, Шевченка, Леніна, 50 років Жовтня, Франка, Фестивальна, Агрономічна, СТ “Мотоцикліст”, вул. Лінія 8 Гатне: Петрівського, Каштанова, Березнева, Яблунева Стоянка: Польова, Тичини Забір'я: Грушевського Нове: Польова, Боярська, Незалежності, Сагайдачного, Грушевського, Боярський, Соборна, Богуна, Івана Мазепи, Правика, Козацька, Гулак-Артемовського, Садова, Святошинська, Сільгосптехнікум, Яблунева, Промислова Софіївська Борщагівка: Пушкіна, Фермерська Новосілки: Єрмоленко Кременище: 50 років Перемоги Капітанівка: СТ "Берізка-2" Тарасівка: Київська, Сільгосптехнікум, Весняна, Садова, Княгині Ольги, Братів Погребних, Садова-2, Павлюченка Станіслава, Васильківська Петропавлівська Борщагівка: Вишнева Бобриця: Лісна Хотів: Енергетиків Реконструкція з 10 по 18 год Кагарлицький Ржищів: Київський Шлях, Шевченка, Лесі Українки, Героїв Крут, Берегова, Рибальська Кагарлик: Паркова Виконання приєднання клієнтів з 8 по 19 год Макарівський Грузьке: Піонерська, Леніна, Заводська, Ватутіна Бишів: Брусилівська Усунення дефекту з 8 по 20 год Макарівський Северинівка: Шевченка, Нова, Цвіточна, Грушевського, Соснова, Перемоги Технічне обслуговування з 8 по 20 год Макарівський Бишів: Брусилівська Технічне обслуговування з 8 по 20 год Макарівський Бишів: Новоселицька, Гайок, Римаря, Жданова, Захисників України Технічне обслуговування з 8 по 20 год Макарівський Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна Фасова: Шевченка Весела Слобода: Комсомольська Технічне переоснащення з 9 по 17 год Макарівський Колонщина: Таврійська, КТП в полі, Антрацитівська Ремонтні роботи з 9 по 17 год Макарівський Копилів: Ватутіна, Лісова, Шовковична, Перемоги Макарів: Щаслива Ремонтні роботи з 9 по 17 год Макарівський Березівка: Чорнобильська Ремонтні роботи з 9 по 17 год Макарівський Колонщина: КТП в полі, Вишеградська Ремонтні роботи з 9 по 17 год Миронівський Пії: Тракторна, Березова, Молодецька, Франка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Тракторна, Канівська, Садова, Шевченка, Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Юхни: Центральна, Юхни, Першотравнева, Мічуріна, Садова, Миру, Шкільний, Пушкіна, Лермонтова, Тракторна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Маслівка: Борисенка Петра, Гагаріна, Комарова, Титова Миронівка: Миру Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Трохименка, Фермерська, Лугова Салів: Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Фермерська, Вишнева Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Садова, Шандра, Фермерська, Т.Шевченка, Лугова, Дачна, Гагаріна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Садова, Михайлівська, Фермерська, Шандра Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Садова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Шандра, Садова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Шандра, Т.Шевченка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Шандра, Євпаторійська, Вишнева, Сімферопольська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Шандра: Шандра, Сімферопольська, Севастопольська, Вишнева Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Бузкова, Канівська, Пиі, Центральна, Шевченка Росава: Набережна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Підгірна, Західна, Дачна, Марії Душки Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Канівська, Бузкова, Пушкіна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Левадна, Річна, Пушкіна, Дачна, 1-го Травня, Заводська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Центральна, Молодецька, Левадна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Тракторна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Обухівський Козин: Солов'яненка, Вереснева, Старокиївська Українка: Б.Хмельницького, Чапаєва, Шевченка, Промислова, Енергетиків, СТ "Вычислитель", Вишнева, Приозерна, Придніпровська, пров. Загребельний, Загребельна Обухів: Київська, Б.Хмельницького, Промислова Ремонтні роботи з 8 по 17 год Обухівський Козин: Солов'яненка, Вереснева, Старокиївська Українка: Б.Хмельницького, Чапаєва, Шевченка, Промислова, Енергетиків, СТ "Вычислитель", Вишнева, Приозерна, Придніпровська, пров. Загребельний, Загребельна Обухів: Київська, Б.Хмельницького, Промислова Ремонтні роботи з 8 по 17 год Обухівський Жуківці: Когута, Гагаріна Копачів: Квітуча Обухів: Малишка, Київська Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Щербанівка: Шевченка, Кооператив "Чайка", Гагаріна, Корольова Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Жуківці: Дружби, Овдієнка, Шевченка Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Жуківці: Гагаріна, Зарічна, Білика, Шевченка Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Щербанівка: Лесі Українки, Кооператив "Чайка", Кооператив "Дубок", Шевченка, Гагаріна Трипілля: СТ "Дубок" Жуківці: Дружби Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Копачів: Гагаріна Шевченкове: Гагаріна Ремонтні роботи з 8 по 19 год П.-Хмельницький Переяслав-Хмельницький: Можайська, Лагерна, 1 Лагерний, Кооперативна, Орлова, Орлова пров., Соснова Капітальний ремонт з 8 по 20 год П.-Хмельницький Пологи-Вергуни: Одинця, Макаренка, Підгірна, Шевченка Технічне обслуговування з 8 по 20 год П.-Хмельницький Пологи-Вергуни: Кам'янський, Черкаська, Боберська, Одинця Технічне обслуговування з 8 по 20 год Рокитнянський Ольшаниця: Гороховатський, Шевченка, Прибережний, Центральна Капітальний ремонт з 8 по 17 год Сквирський Малі Лисовці: Ленінська, Вишнева, Шкільна Технічне обслуговування з 8 по 19 год Сквирський Руда: Лісова, Ювілейна, Медична Шамраївка: Центральна, Медична, Ювілейна, Лісова Чистка траси з 8 по 18 год Тетіївський Тетіїв: Цвіткова Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Юрківка: Шевченка Тетіїв: Польова, Першотравнева, Якова Краснєнкова пров. Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Київська, Володимирська, Лисенка пров. Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Світанкова, Володимирська, Щаслива, Кутузова Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Володимирська Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Попружна: Зарічна Тетіїв: Березна, Героїв Бреста, Віктора Гуменюка Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Віктора Гуменюка Ремонтні роботи з 7 по 20 год Тетіївський П'ятигори: Київська, Сікорського, Ватутіна, Гагаріна, Молодіжна, Мічуріна, Квітнева, Миру пров., Миру, Берегова, Яблунева Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Теліжинці: 60-річчя Жовтня, Вишнева, Зарічна, Вінницька, Першотравнева, Вишневий, Перемоги, Шевченка, Набережна Михайлівка: 1-го Травня, Першотравнева Хмелівка: Василівська Тетіїв: 8 Березня, Сонячногірська, Михайла Шляхтиченка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Тетіївський Тетіїв: Зарічна, Садова, Герцена, Ломоносова, Панченка пров., Садовий Черепин: Петрівського Технічне обслуговування з 8 по 19 год Тетіївський Теліжинці: 60-річчя Жовтня, Вишнева, Зарічна, Вінницька, Першотравнева, Вишневий, Перемоги, Шевченка, Набережна Михайлівка: 1-го Травня, Першотравнева Хмелівка: Василівська Тетіїв: 8 Березня, Сонячногірська, Михайла Шляхтиченка Технічне обслуговування з 8 по 19 год Тетіївський Денихівка: Леніна, Радянська, Лесі Українки, Шкільна Тетіїв: Коцюбинського Оперативні перемикання з 9 по 17 год Фастівський Бортники: Набережна, Південна, Незалежності, Каштанова, Річний, Гайова, Польовий, Польова, Господарство Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Королівка: Польовий пров. Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Пилипівка: Леніна, Лісна, Річний Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Королівка: Леніна, Франка, Прорізна, Осипенка, Декабристів, 1-го Травня, Жовтневий, 8 Березня, Жовтнева, Річна, Першотравневий, Річний, Шкільна Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Триліси: Лесі Українки, Соборна, Декабристів, Котовського пров., Больничний, Котляревського, Котляревського пров., Горького, Гончара, Миру Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Борова: Фастівська, Сонячна, Сонячний, Набережна, Ватутіна, Тітова Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Борова: Федіра Черника, Федіра Черника пров., Новофастівська, Фастівська, Новофастівський, Червоних Троянд Ремонтні роботи з 8 по 19 год Фастівський Борова: Бойка, Поповича, Польова Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Мотовилівка: Козацька Борова: Фастівська, Квіткова, Шовковична, Щасливий, Кожедуба, Озерна Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Борова: Зоряна, Чехова, Тополева, Південна, Соборності, Соборності пров. Ремонтні роботи з 8 по 19 год Фастівський Дідівщина: Ломоносова, Незалежності, Житомирська, Шевченка, Грисюка, Зелений, Брусилівська, Грисюка пров., Чкалова, 1-го Травня, Вулиця невизначена Федорівка: Кільцева, Радянська, Шкільна, Кооперативна Млинок: Академіка Александрова, Без назви, Шевченка Кончаки: Гагаріна Технічне переоснащення з 9 по 19 год Яготинський Супоївка: Молодіжна, Яготинська, Агостроївська, Ковпака, Глухівська Озерне: Першотравнева Технічне обслуговування з 8 по 19 год

Цей графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.