Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого



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Правоохоронця затримано під час одержання хабара Фото: ДБР

Поліцейському загрожує до десяти років ув'язнення

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали працівника слідчого відділу Оболонського управління поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство – отримання кредиту у магазині з використанням підробленого паспорту.

11 лютого поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання відносно правоохоронця запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід - Київське міське управління ДВБ Національної поліції України,

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, слідчі ДБР 11 лютого затримали головного державного ревізора–інспектора Головного управління Державної податкової служби у Києві під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США.