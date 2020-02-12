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    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого

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    Правоохоронця затримано під час одержання хабара - Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Правоохоронця затримано під час одержання хабара
    Фото: ДБР

    Поліцейському загрожує до десяти років ув'язнення

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали працівника слідчого відділу Оболонського управління поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство – отримання кредиту у магазині з використанням підробленого паспорту.

    11 лютого поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

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    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого
    Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності: на хабарі затримано столичного слідчого

    Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання відносно правоохоронця запобіжного заходу.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід - Київське міське управління ДВБ Національної поліції України,

    У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, слідчі ДБР 11 лютого затримали головного державного ревізора–інспектора Головного управління Державної податкової служби у Києві під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США.

    Національна поліція України Київ кримінал шахрайство хабар Державне бюро розслідувань
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