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    Жінка в комі п’ять днів пролежала в зачиненій квартирі

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    Рятувальники деблокували двері квартири - Жінка в комі п’ять днів пролежала в зачиненій квартирі
    Рятувальники деблокували двері квартири
    Фото: ДСНС

    Жінка не виходила на зв’язок та не відчиняла двері протягом 5 діб

    У Білій Церкві рятувальники деблокували двері квартири, мешканка якої не відчиняла двері 5 діб, та виявили жінку в комі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    11 січня о 15:29 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в будинку на вул. Ярослава Мудрого жінка не виходить на зв’язок та не відчиняє двері уже протягом 5 діб. 

    До місця виклику було направлено черговий караул Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.

    По прибуттю на місце виклику в присутності поліції рятувальниками за допомогою немеханізованого інструменту та болгарки було деблоковано двері квартири та виявлено жінку 1941 року народження, яка, ймовірно, перебувала в комі.

    Як повідомлялося, 23 листопада 2020 року у місті Тетіїв на Київщині рятувальники відчинили вхідні двері квартири, в якій знаходилась малолітня дитина та жінка без ознак життя. Рятувальників викликали сусіди, які почули біля квартири запах газу, двері ніхто не відчиняв.

    Теги: ДСНС Київщина рятувальники жінка Біла Церква
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