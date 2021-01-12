Жінка в комі п’ять днів пролежала в зачиненій квартирі

Жінка не виходила на зв’язок та не відчиняла двері протягом 5 діб

У Білій Церкві рятувальники деблокували двері квартири, мешканка якої не відчиняла двері 5 діб, та виявили жінку в комі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

11 січня о 15:29 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в будинку на вул. Ярослава Мудрого жінка не виходить на зв’язок та не відчиняє двері уже протягом 5 діб.

До місця виклику було направлено черговий караул Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.

По прибуттю на місце виклику в присутності поліції рятувальниками за допомогою немеханізованого інструменту та болгарки було деблоковано двері квартири та виявлено жінку 1941 року народження, яка, ймовірно, перебувала в комі.

Як повідомлялося, 23 листопада 2020 року у місті Тетіїв на Київщині рятувальники відчинили вхідні двері квартири, в якій знаходилась малолітня дитина та жінка без ознак життя. Рятувальників викликали сусіди, які почули біля квартири запах газу, двері ніхто не відчиняв.