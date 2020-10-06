Трагедія під Києвом: з’явились фото з місця падіння мотодельтаплана
По полю розкидані шматки дельтаплана
Фото: ДСНС
Унаслідок падіння дельтаплана загинули дві людини
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області оприлюднило фото з місця падіння мотодельтаплана поблизу с. Перемога Баришівського району.
Нагадаємо, катастрофа сталася 5 жовтня о 18:14. В результаті падіння літального апарату загинуло дві людини.
На місці події працювали 12 чоловік та 3 одиниці техніки.
Як повідомлялося 11 вересня, на Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув