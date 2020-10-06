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    Новини

    Трагедія під Києвом: з’явились фото з місця падіння мотодельтаплана

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    По полю розкидані шматки дельтаплана - Трагедія під Києвом: з’явились фото з місця падіння мотодельтаплана
    По полю розкидані шматки дельтаплана
    Фото: ДСНС

    Унаслідок падіння дельтаплана загинули дві людини

    Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області оприлюднило фото з місця падіння мотодельтаплана поблизу с. Перемога Баришівського району.

    Нагадаємо, катастрофа сталася 5 жовтня о 18:14. В результаті падіння літального апарату загинуло дві людини.

    На місці події працювали 12 чоловік та 3 одиниці техніки.

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    Трагедія під Києвом: з’явились фото з місця падіння мотодельтаплана
    Трагедія під Києвом: з’явились фото з місця падіння мотодельтаплана
    Трагедія під Києвом: з’явились фото з місця падіння мотодельтаплана

    Як повідомлялося 11 вересня, на Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув

    трагедія катастрофа ДСНС смерть Київщина рятувальники
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