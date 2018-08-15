Третина дизайнерів-учасників Ukrainian Fashion Week відмовилася від хутра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зоозахисники вітають відмову дизайнерів моди від хутра

Кожен третій учасник основної програми Ukrainian Fashion Week SS2019 офіційно відмовився від використання натурального хутра. Про це заявив зоозахисник Олександр Тодорчук.

«Цифра може навіть більше, але рахував лише тих, хто підтвердив UAnimals свою позицію: Andre Tan, Lake Studio, Elena Burenina, Yana Chervinska, Nadya Dzyak, Artemklimchuk, Ksenia Schnaider, Bobkova, IdoL, Przhonskaya, Dzhus, Sayya», - написав він на Facebook.

Тодорчук зазначив, що українським дизайнерам поки є куди рости. За його словами, на London Fashion Week хутро свідомо не використовують 95% дизайнерів.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція та зоозахисники вважають, що Одеський державний цирк порушує закон, експлуатуючи червонокнижних бурих ведмедів.