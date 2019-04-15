У Білій Церкві горіла багатоповерхівка (фото)
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Пожежа виникла на балконі двокімнатної квартири
У неділю, 14 квітня, сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку у м. Біла Церква. Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 14:52, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було направлено черговий караул 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить балкон двокімнатної квартири.
Пожежу було локалізовано о 15:08 та повністю ліквідовано о 15:20.
Під час гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 14 квітня сталася пожежа в Управлінні православної церкви Білоцерківської єпархії.