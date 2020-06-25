  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)

    • Розсилка
    Ford врізався в автобус - У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)
    Ford врізався в автобус
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У ДТП постраждала жінка-пішоход

    Сьогодні, 25 червня, близько 8 години ранку у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Зіткнулись автобус Ataman та легкові автомобілі Mercedes та Ford Fusion.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.

    За попередньою інформацією, 29-річна водійка автомобіля Ford Fusion не помітила Mercedes під час перелаштування в іншу смугу руху. Після цього відбулось зіткнення Ford з автобусом.

    В цей час жінка переходила проїжджу частину на пішохідному переході, її було травмовано.

    Потерпілу госпіталізували до лікарні.

    Обставини ДТП встановлюватимуть слідчі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)
    У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)
    У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)

    Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не поступився дорогою автомобілю Honda Accord. 

    За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ