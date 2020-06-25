У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)
У ДТП постраждала жінка-пішоход
Сьогодні, 25 червня, близько 8 години ранку у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Зіткнулись автобус Ataman та легкові автомобілі Mercedes та Ford Fusion.
Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.
За попередньою інформацією, 29-річна водійка автомобіля Ford Fusion не помітила Mercedes під час перелаштування в іншу смугу руху. Після цього відбулось зіткнення Ford з автобусом.
В цей час жінка переходила проїжджу частину на пішохідному переході, її було травмовано.
Потерпілу госпіталізували до лікарні.
Обставини ДТП встановлюватимуть слідчі.
Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не поступився дорогою автомобілю Honda Accord.
За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.