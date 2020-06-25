У Білій Церкві не розминулися автобус і дві автівки: є потерпілі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ford врізався в автобус Фото: Патрульна поліція Київської області

У ДТП постраждала жінка-пішоход

Сьогодні, 25 червня, близько 8 години ранку у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Зіткнулись автобус Ataman та легкові автомобілі Mercedes та Ford Fusion.

Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.

За попередньою інформацією, 29-річна водійка автомобіля Ford Fusion не помітила Mercedes під час перелаштування в іншу смугу руху. Після цього відбулось зіткнення Ford з автобусом.

В цей час жінка переходила проїжджу частину на пішохідному переході, її було травмовано.

Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Обставини ДТП встановлюватимуть слідчі.

Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не поступився дорогою автомобілю Honda Accord.

За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.