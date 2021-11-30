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    У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання

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    Філіп Соляник посів одне з призових місць - У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання
    Філіп Соляник посів одне з призових місць

    Було розіграно 35 комплектів нагород протягом двох днів змагань

    27-28 листопада на арені «Льодограй» (Богуслав, Київська область) відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Києва і Київської області, Одеси, Харкова, Умані та Білої Церкви.

    Протягом двох днів було розіграно 35 комплектів нагород серед 101 учасника віком від 5 до 16 років.

    Серед наймолодших учасників призові місця посіли Єфросінія Ставнійчук (Київ), Софія Назаренко (Київ), Емілія Дробот (Київ) та Філіп Соляник (Київ).

    Серед кандидатів у майстри спорту найкращими були кияни Кирило Киричко та Аліна Андрієвська.

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    У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання
    У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання
    У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання
    У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання

    «Лото-Забава» та лотерейний оператор «М.С.Л.» вітають переможців та учасників змагання, а також бажають їм нових звершень та нових перемог.

    Льодова арена «Льодограй» – відмінний приклад того, що лотереї можуть успішно сприяти розвитку спорту.

    Льодова арена «Льодограй» збудована у 2014 році у місті Богуслав за 100% фінансування оператора державних лотерей «М.С.Л.» («Лото-Забава», «Мегалот» та ін.).
    Будівництво льодової арени та фінансування богуславської дитячої хокейної команди «Шершні» і команди фігуристів є підтвердженням соціальної спрямованості лотерей на підтримку дитячого спорту в Україні.
    На арені «Льодограй» тренується більше 450 дітей різного віку, які вже стали призерами і золотими медалістами українських та міжнародних змагань.
    Теги: діти фігурне катання Київщина
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    У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання