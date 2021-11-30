У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання

27-28 листопада на арені «Льодограй» (Богуслав, Київська область) відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Києва і Київської області, Одеси, Харкова, Умані та Білої Церкви.

Протягом двох днів було розіграно 35 комплектів нагород серед 101 учасника віком від 5 до 16 років.

Серед наймолодших учасників призові місця посіли Єфросінія Ставнійчук (Київ), Софія Назаренко (Київ), Емілія Дробот (Київ) та Філіп Соляник (Київ).

Серед кандидатів у майстри спорту найкращими були кияни Кирило Киричко та Аліна Андрієвська.

«Лото-Забава» та лотерейний оператор «М.С.Л.» вітають переможців та учасників змагання, а також бажають їм нових звершень та нових перемог.

Льодова арена «Льодограй» – відмінний приклад того, що лотереї можуть успішно сприяти розвитку спорту.

Льодова арена «Льодограй» збудована у 2014 році у місті Богуслав за 100% фінансування оператора державних лотерей «М.С.Л.» («Лото-Забава», «Мегалот» та ін.).

Будівництво льодової арени та фінансування богуславської дитячої хокейної команди «Шершні» і команди фігуристів є підтвердженням соціальної спрямованості лотерей на підтримку дитячого спорту в Україні.