У Богуславі відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання
Було розіграно 35 комплектів нагород протягом двох днів змагань
27-28 листопада на арені «Льодограй» (Богуслав, Київська область) відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Києва і Київської області, Одеси, Харкова, Умані та Білої Церкви.
Протягом двох днів було розіграно 35 комплектів нагород серед 101 учасника віком від 5 до 16 років.
Серед наймолодших учасників призові місця посіли Єфросінія Ставнійчук (Київ), Софія Назаренко (Київ), Емілія Дробот (Київ) та Філіп Соляник (Київ).
Серед кандидатів у майстри спорту найкращими були кияни Кирило Киричко та Аліна Андрієвська.
«Лото-Забава» та лотерейний оператор «М.С.Л.» вітають переможців та учасників змагання, а також бажають їм нових звершень та нових перемог.
Льодова арена «Льодограй» – відмінний приклад того, що лотереї можуть успішно сприяти розвитку спорту.