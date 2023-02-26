У Борисполі чоловік викинув пса з вікна багатоповерхівки

За фактом порушено кримінальне провадження

У Борисполі Київської області до поліції надійшло повідомлення від очевидця, який заявив, що чоловік викинув пса у вікно багатоповерхової будівлі. Про це розповів очільник столичної поліції Андрій Нєбитов.

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Слідчі та правоохоронці виїхали на місце події та розпочали невідкладні слідчі дії. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Тварина, на жаль, загинула.

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Нагадаємо, у розпліднику для тварин в Бучі замордували сімох цуценят та двох дорослих псів.

Також гуманітарна ініціатива World Central Kitchen встановила у Краматорську станцію вигодовування домашніх тварин. Після цього собаки вистроїлися у чергу, щоб отримати свою порцію корму.

Раніше повідомлялося, що російські військові забрали у захисниці «Азовсталі» собаку, на ім'я Адік, після того, як жінка потрапила у полон. Тварину як трофей передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову.