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    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: семеро постраждалих (фото)

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    На місці працювали рятувальники і медики швидкої допомоги - Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: семеро постраждалих (фото)
    На місці працювали рятувальники і медики швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Постраждалі доставлені до Жашківської центральної районної лікарні

    У середу, 12 червня, вранці на 142-му кілометрі траси Київ-Одеса, поблизу с. Юрківка, сталася ДТП. Інформація про аварію надійшла до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району Київщини о 07:51.

    На місце події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище. Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння, та передали потерпілих до рук медичних працівників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Внаслідок ДТП постраждало 7 чоловік, які доставлені до Жашківської центральної районної лікарні.

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    Про деталі аварії не повідомляється. Судячи з фото з місця ДТП, зіткнулися мікроавтобус і евакуатор.

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    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: семеро постраждалих (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: семеро постраждалих (фото)

    На місце події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

    Причину ДТП встановить слідство.

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    ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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