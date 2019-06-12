Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: семеро постраждалих (фото)



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На місці працювали рятувальники і медики швидкої допомоги Фото: ДСНС

Постраждалі доставлені до Жашківської центральної районної лікарні

У середу, 12 червня, вранці на 142-му кілометрі траси Київ-Одеса, поблизу с. Юрківка, сталася ДТП. Інформація про аварію надійшла до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району Київщини о 07:51.

На місце події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище. Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння, та передали потерпілих до рук медичних працівників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Внаслідок ДТП постраждало 7 чоловік, які доставлені до Жашківської центральної районної лікарні.

Про деталі аварії не повідомляється. Судячи з фото з місця ДТП, зіткнулися мікроавтобус і евакуатор.

На місце події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Причину ДТП встановить слідство.