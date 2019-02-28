У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху



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Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення Фото: Погляд

Хлопець знаходиться у важкому стані

У середу, 27 лютого, у місті Бориспіль по вулиці Головатого 17-річний підліток випав із вікна 9 поверху.

Хлопець приземлився на дах першого поверху і залишився живий.

У вкрай важкому стані підліток був терміново госпіталізований у реанімаційне відділення Бориспільської ЦРЛ. У хлопці численні переломи, пошкоджені легені.

Як пише видання Погляд, постраждалий потребує донорів 1+ групи крові, щоправда, в Борисполі не приймають кров, бо у них немає спеціального обладнання, приймають в обласній лікарні Києва.

Була це спроба суїциду чи необережність, з’ясовує слідство.

Як повідомлялося, 28 лютого на вулиці Миропільській, 25 у Києві випав з вікна загинув рядовий Нацгвардії 1998 року народження.