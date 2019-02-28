У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху
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Розсилка
Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення
Фото: Погляд
Хлопець знаходиться у важкому стані
У середу, 27 лютого, у місті Бориспіль по вулиці Головатого 17-річний підліток випав із вікна 9 поверху.
Хлопець приземлився на дах першого поверху і залишився живий.
У вкрай важкому стані підліток був терміново госпіталізований у реанімаційне відділення Бориспільської ЦРЛ. У хлопці численні переломи, пошкоджені легені.
Як пише видання Погляд, постраждалий потребує донорів 1+ групи крові, щоправда, в Борисполі не приймають кров, бо у них немає спеціального обладнання, приймають в обласній лікарні Києва.
Була це спроба суїциду чи необережність, з’ясовує слідство.
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