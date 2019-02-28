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    У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху

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    Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення - У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху
    Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення
    Фото: Погляд

    Хлопець знаходиться у важкому стані

    У середу, 27 лютого, у місті Бориспіль по вулиці Головатого 17-річний підліток випав із вікна 9 поверху.

    Хлопець приземлився на дах першого поверху і залишився живий.

    У вкрай важкому стані підліток був терміново госпіталізований у реанімаційне відділення Бориспільської ЦРЛ. У хлопці численні переломи, пошкоджені легені. 

    Як пише видання Погляд, постраждалий потребує донорів 1+ групи крові, щоправда, в Борисполі не приймають кров, бо у них немає спеціального обладнання, приймають в обласній лікарні Києва.

    Була це спроба суїциду чи необережність, з’ясовує слідство.

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    У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху
    У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху
    У Борисполі підліток випав із вікна дев’ятого поверху

    Як повідомлялося, 28 лютого на вулиці Миропільській, 25 у Києві випав з вікна загинув рядовий Нацгвардії 1998 року народження.

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