З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії



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Місцеві жителі виявили тіло біля під’їзду будинку Фото: Інформатор

Хлопець 1998 року народження служив рядовим у Нацгвардії

У четвер, 28 лютого, на вулиці Миропільській, 25 у Києві місцеві жителі виявили тіло чоловіка. Виявилося, що загинув рядовий Нацгвардії 1998 року народження.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

При собі у загиблого були документи. Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що хлопець 1998 року народження служив рядовим у Нацгвардії. Він проживав у квартирі на 4 поверсі 16-поверхового будинку за адресою Миропільська, 25. Однак правоохоронці сумніваються, що випав він саме з 4 поверху, оскільки тіло загиблого сильно деформоване. Можливо, хлопець впав з набагато більшої висоти.

На місці працює екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Поліцейські поставили до відома командира загиблого хлопця.

Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

25 лютого в Києві на вулиці Салютній, 15 підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку.