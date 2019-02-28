  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії

    • Розсилка
    <p>Місцеві жителі виявили тіло біля під&rsquo;їзду будинку</p> - З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії

    Місцеві жителі виявили тіло біля під’їзду будинку

    Фото: Інформатор

    Хлопець 1998 року народження служив рядовим у Нацгвардії

    У четвер, 28 лютого, на вулиці Миропільській, 25 у Києві місцеві жителі виявили тіло чоловіка. Виявилося, що загинув рядовий Нацгвардії 1998 року народження.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

    При собі у загиблого були документи. Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що хлопець 1998 року народження служив рядовим у Нацгвардії. Він проживав у квартирі на 4 поверсі 16-поверхового будинку за адресою Миропільська, 25. Однак правоохоронці сумніваються, що випав він саме з 4 поверху, оскільки тіло загиблого сильно деформоване. Можливо, хлопець впав з набагато більшої висоти.

    На місці працює екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Поліцейські поставили до відома командира загиблого хлопця.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав боєць Нацгвардії
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

    19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

    25 лютого в Києві на вулиці Салютній, 15 підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку.

    Читайте також
    трагедія Київ Нацгвардія смерть самогубство поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ