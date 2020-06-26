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    У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)

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    Пам&lsquo;ятник Павлу Чубинському звели на території Книшового меморіального паркового комплексу - У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)
    Пам‘ятник Павлу Чубинському звели на території Книшового меморіального паркового комплексу
    Фото: Київська ОДА

    На урочистому відкритті пам'ятника Чубинському був присутній голова Київської ОДА

    Сьогодні, 26 червня, у Борисполі відбулося урочисте відкриття першого в Україні пам’ятника автору Державного гімну України Павлу Чубинському. Урочисту подію приурочено до Дня Конституції України.

    У заході взяв участь голова Київської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

    Володін подякував присутнім меценатам, науковцям, представникам місцевої влади, громадським активістам, робітникам, які долучилися до важливої події – зведення пам‘ятника видатному українцю: «Дякую всім вам. Ми разом зробили велику справу, адже об’єднані великою ідеєю, яка йтиме крізь віки і нагадуватиме майбутнім поколінням про визначні постаті нашої історії».

    Пам‘ятник звели на території Книшового меморіального паркового комплексу, який створений у 2009 році на місці закритого для поховань (з 1963 року) історичного Книшового кладовища, що визнане пам’яткою місцевого значення.

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    У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)
    У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)
    У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)

    Завершився сьогоднішній урочистий захід освяченням пам‘ятника видатному українцю.

    Павло Чубинський був визначним вченим, суспільно-громадським діячем, відомим етнографом, істориком і фольклористом, поетом і журналістом, мовознавцем, юристом і соціологом, організатором перших недільних шкіл та першого прообразу Академії наук України.
    Київщина Україна пам'ятник
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