У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)



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Пам‘ятник Павлу Чубинському звели на території Книшового меморіального паркового комплексу Фото: Київська ОДА

На урочистому відкритті пам'ятника Чубинському був присутній голова Київської ОДА

Сьогодні, 26 червня, у Борисполі відбулося урочисте відкриття першого в Україні пам’ятника автору Державного гімну України Павлу Чубинському. Урочисту подію приурочено до Дня Конституції України.

У заході взяв участь голова Київської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Володін подякував присутнім меценатам, науковцям, представникам місцевої влади, громадським активістам, робітникам, які долучилися до важливої події – зведення пам‘ятника видатному українцю: «Дякую всім вам. Ми разом зробили велику справу, адже об’єднані великою ідеєю, яка йтиме крізь віки і нагадуватиме майбутнім поколінням про визначні постаті нашої історії».

Пам‘ятник звели на території Книшового меморіального паркового комплексу, який створений у 2009 році на місці закритого для поховань (з 1963 року) історичного Книшового кладовища, що визнане пам’яткою місцевого значення.

Завершився сьогоднішній урочистий захід освяченням пам‘ятника видатному українцю.

Павло Чубинський був визначним вченим, суспільно-громадським діячем, відомим етнографом, істориком і фольклористом, поетом і журналістом, мовознавцем, юристом і соціологом, організатором перших недільних шкіл та першого прообразу Академії наук України.