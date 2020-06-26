У Борисполі відкрили пам’ятник автору гімну України (фото)
На урочистому відкритті пам'ятника Чубинському був присутній голова Київської ОДА
Сьогодні, 26 червня, у Борисполі відбулося урочисте відкриття першого в Україні пам’ятника автору Державного гімну України Павлу Чубинському. Урочисту подію приурочено до Дня Конституції України.
У заході взяв участь голова Київської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
Володін подякував присутнім меценатам, науковцям, представникам місцевої влади, громадським активістам, робітникам, які долучилися до важливої події – зведення пам‘ятника видатному українцю: «Дякую всім вам. Ми разом зробили велику справу, адже об’єднані великою ідеєю, яка йтиме крізь віки і нагадуватиме майбутнім поколінням про визначні постаті нашої історії».
Пам‘ятник звели на території Книшового меморіального паркового комплексу, який створений у 2009 році на місці закритого для поховань (з 1963 року) історичного Книшового кладовища, що визнане пам’яткою місцевого значення.
Завершився сьогоднішній урочистий захід освяченням пам‘ятника видатному українцю.