Суд виправдав російського військового у справі про пограбування на Київщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіянин проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району, звідки викрав майно
Суд не знайшов достатніх доказів того, що саме Мурзінцев скоїв крадіжку

Російський військовослужбовець Євгєній Мурзінцев уник покарання за пограбування помешкання українців під час окупації Київської області. Як інформує «Главком», про це в повідомив «Судовий репортер» із посиланням на вирок.

Згідно з матеріалами справи, у період із 24 лютого по 31 березня 2022 року Мурзінцев, перебуваючи у складі військової частини №6720 Росгвардії, брав участь у вторгненні на територію Київської області.

За версією слідства, росіянин проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району, звідки викрав інструменти, комп’ютерні компоненти й чоловічий одяг.

Господиня будинку встигла залишити село 26 лютого, тому під час пограбування її вдома не було. Повернувшись у середині квітня після відступу російських військ, власниця побачила зруйноване помешкання: вибиті ворота й двері, розкидані речі, окоп у дворі, сліди від багаття та пакунки від російських сухпайків. Потерпіла зрозуміла, що у її домі проживали російські окупанти, і виявила зникнення деяких речей.

Під час судового розгляду свідок, який залишався у селі під час окупації, підтвердив, що російські військові також увірвалися до його будинку – вибили двері, провели обшук, забрали гроші та продукти. За його словами, він бачив, як окупанти заходили до будинку сусідки. Після звільнення Блиставиці чоловік знайшов на своєму городі табличку від російського БТРа з номером військової частини та прізвищем відповідального за техніку.

Після звільнення Київщини білоруські телеграм-канали оприлюднили кадри, на яких видно, як російські військові надсилають посилки з награбованим майном через поштове відділення в Мозирі. Серед них був і Євгєній Мурзінцев – він відправив посилку вагою 24 кг з позначкою «речі» до міста Рубцовськ Алтайського краю РФ, звідки родом.

За даними мобільного трафіку, номер телефону Мурзінцева 24 лютого 2022 року фіксувався в селі Копачі Іванківського району Київської області, а 24-25 березня – у Припʼяті.

Бородянський районний суд Київської області дійшов висновку, що надані докази підтверджують перебування Мурзінцева у складі російських окупаційних військ на території України, зокрема в Бучанському районі. І що після відступу до Білорусі він відправив посилку додому в Росію.

Суд також не поставив під сумнів свідчення потерпілої, яка заявила, що в її будинку побували російські військові, і під час цього зникло майно.

Однак суд не знайшов достатніх доказів того, що саме Мурзінцев причетний до крадіжки. У підсумку його виправдали через недоведеність вини.

Раніше Україна екстрадувала російського військового до Литви за катування та воєнні злочини. 

Також військові слідчі Слідчого комітету Росії затримали рядового Олексія Кострикіна, обвинуваченого у вбивстві власника будинку і зґвалтуванні його дружини. Порушено кримінальну справу.

Теги: окупанти війна Київщина військові пограбування Україна майно вирок 24 лютого

