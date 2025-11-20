Головна Київ Новини
«Заховати ТЕЦ у бетон нереально». КМДА прокоментувала захист енергооб'єктів Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кожна ТЕЦ у Києві займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону
фото: Київтеплоенерго

Пантелеєв: На ремонт енергооб'єктів столиці після попередніх атак було витрачено мільярди гривень

Критична інфраструктура Києва залишається вразливою до російських обстрілів, оскільки неможливо створити над ТЕЦ захист другого рівня. Про це сказав в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час інтерв'ю, інформує «Главком».

За словами Пантелеєва, на початку осені столиця мала стовідсоткову спроможність, оскільки витратили мільярди гривень на ремонт енергооб'єктів після попередніх атак.

На енергетичних об'єктах, підстанціях було створено перший рівень захисту (укриття з габіонів). Зараз тривають роботи щодо другого рівня – це укриття з бетону.

«Там, де це можливо робити, – це робиться. Адже ми розуміємо, що заховати ТЕЦ у бетон – нереально. І про це треба говорити чесно», – зазначив Пантелеєв.

В.о. першого заступника голови КМДА зауважив, що створити над ТЕЦ захист другого рівня не можуть, оскільки кожна з них займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону.

«От є електрична підстанція, яку теж захистити дуже складно. Там є певні елементи, які можна захистити. Як і на ТЕЦ. І нам треба витратити туди 100 млн. Але поруч із ним є елемент, куди прилітає, – і вже ні цей елемент не потрібен, ні той», – говорить посадовець.

Нагадаємо, у Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Київ першим у світі реалізує подібний проєкт, адже усі ТЕЦ одразу забезпечують другим рівнем захисту.

Теги: ремонт укриття інфраструктура Київтеплоенерго влада столиця Київ ТЕЦ обстріл

