На Київщині загинув мотоцикліст, в’їхавши у припарковану вантажівку

На Київщині у селі Крюківщина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Як повідомили правоохоронці, ДТП сталася на вулиці Одеській. За попередніми даними, 26-річний водій мотоцикла Suzuki зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes, який був припаркований на узбіччі дороги.

Унаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.