Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти
Служба відновлення готує позов на компанію, яку пов’язують з оточенням ексмера Ірпеня
Служба відновлення Київської області підтвердила: компанія «Смарт Універсал Груп», яка була залучена до відбудови Ірпеня і порушила умови контракту, не повернула частину попередньої оплати. Відомство готує позов щодо стягнення авансу та штрафних санкцій. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ірпінь та Бородянка. Скандальні королі великої відбудови».
Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київської області у відповіді на запит редакції, підрядник ТОВ «Смарт Універсал Груп», який виконував капітальний ремонт будинків на вул. Громадянській, 2 та вул. Академіка Заріфи Алієвої, 61, порушив умови договорів.
«Станом на сьогодні здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення попередньої оплати та стягнення штрафних санкцій за порушення строку її повернення», – йдеться у відповіді відомства.
Попри численні скарги мешканців і офіційні зауваження з боку обласної влади, договори з компанією залишаються чинними. Вони діють до 31 грудня 2025 року.
За даними порталу публічних коштів Spending, протягом 2023–2025 років замовник перерахував підряднику 22,16 млн грн:
- 12,3 млн грн – за будинок на вул. Громадянській, 2;
- 9,86 млн грн – за будинок на вул. Заріфи Алієвої, 61.
Останні фінансові операції датовані 26 вересня 2025 року.
За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Смарт Універсал Груп» зареєстровано в Ірпені. Власниця компанії – Тетяна Грищенко, директорка – Олена Гаркуша. До кінця 2022 року засновником фірми був місцевий забудовник Антон Мирончук, який у 2015 році балотувався до Ірпінської міськради від партії «Нові обличчя» колишнього мера Володимира Карплюка.
Фірма не вперше фігурує у скандалах. Раніше вона отримувала великі підряди в області – від будівництва житлових комплексів до зведення укриттів у Боярці. Журналісти неодноразово фіксували випадки завищених кошторисів, «дружні» зв’язки з чиновниками та їхнє сприяння, коли відхилялися дешевші пропозиції.
Раніше «Главком» писав, що поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн на відбудові Бородянки.
