Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти
Пошкоджений будинок на вул. Академіка Заріфи Алієвої в Ірпені досі не відновлений
колаж: glavcom.ua

Служба відновлення готує позов на компанію, яку пов’язують з оточенням ексмера Ірпеня

Служба відновлення Київської області підтвердила: компанія «Смарт Універсал Груп», яка була залучена до відбудови Ірпеня і порушила умови контракту, не повернула частину попередньої оплати. Відомство готує позов щодо стягнення авансу та штрафних санкцій. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ірпінь та Бородянка. Скандальні королі великої відбудови».

Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київської області у відповіді на запит редакції, підрядник ТОВ «Смарт Універсал Груп», який виконував капітальний ремонт будинків на вул. Громадянській, 2 та вул. Академіка Заріфи Алієвої, 61, порушив умови договорів.

«Станом на сьогодні здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення попередньої оплати та стягнення штрафних санкцій за порушення строку її повернення», – йдеться у відповіді відомства.

Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти фото 1
Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти фото 2
Відповідь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області на запит «Главкома»
Відповідь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області на запит «Главкома»

Попри численні скарги мешканців і офіційні зауваження з боку обласної влади, договори з компанією залишаються чинними. Вони діють до 31 грудня 2025 року.

За даними порталу публічних коштів Spending, протягом 2023–2025 років замовник перерахував підряднику 22,16 млн грн:

  • 12,3 млн грн – за будинок на вул. Громадянській, 2;
  • 9,86 млн грн – за будинок на вул. Заріфи Алієвої, 61.

Останні фінансові операції датовані 26 вересня 2025 року.

За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Смарт Універсал Груп» зареєстровано в Ірпені. Власниця компанії – Тетяна Грищенко, директорка – Олена Гаркуша. До кінця 2022 року засновником фірми був місцевий забудовник Антон Мирончук, який у 2015 році балотувався до Ірпінської міськради від партії «Нові обличчя» колишнього мера Володимира Карплюка.

Фірма не вперше фігурує у скандалах. Раніше вона отримувала великі підряди в області – від будівництва житлових комплексів до зведення укриттів у Боярці. Журналісти неодноразово фіксували випадки завищених кошторисів, «дружні» зв’язки з чиновниками та їхнє сприяння, коли відхилялися дешевші пропозиції.

Раніше «Главком» писав, що поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн на відбудові Бородянки.

Теги: будівництво Київщина

