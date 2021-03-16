У Боярці прогримів вибух (фото)

Внаслідок вибуху пошкоджені дві автівки

У ніч на вівторок, 16 березня, у місті Боярка Києво-Святошинського району по вулиці Королюка пролунав вибух.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Внаслідок вибуху було пошкоджено два припаркованих автомобілі та огорожу будинку.

На місці працює слідчо-оперативна група, патрульна поліція та вибухотехніки.

Всі причини з'ясовуються.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, 10 березня вранці в дев’ятиповерхівці в місті Бердянськ пролунав вибух.

Внаслідок події на місці загинули мешканці квартири – два чоловіки 50 та 60 років. Жінка 1971 року народження з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Встановлюються обставини події.