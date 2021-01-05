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    У будинку на Печерську жінка застрягла між дверима

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    Надзвичайна подія сталася у підвальному приміщенні будинку на вул. Басейній - У будинку на Печерську жінка застрягла між дверима
    Надзвичайна подія сталася у підвальному приміщенні будинку на вул. Басейній
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники вивільнили жінку

    У ніч на вівторок, 5 січня, до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Басейній, 19 у Печерському районі столиці в підвальному приміщенні бойлерної між дверима та дверною рамою затиснута жінка 1992 року народження.

    За допомогою о 03:52 звернувся перехожий мешканець будинку, який помітив потерпілу, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 12 Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю було встановлено, що у 8-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні жінка шляхом відгинання дверей намагалась вибратись з приміщення бойлерної та застрягла.

    Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали ланцюг, яким були зачиненні двері, та звільнили потерпілу.

    Від госпіталізації жінка відмовилась, почувалася добре.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
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