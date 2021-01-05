У будинку на Печерську жінка застрягла між дверима
Столичні рятувальники вивільнили жінку
У ніч на вівторок, 5 січня, до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Басейній, 19 у Печерському районі столиці в підвальному приміщенні бойлерної між дверима та дверною рамою затиснута жінка 1992 року народження.
За допомогою о 03:52 звернувся перехожий мешканець будинку, який помітив потерпілу, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників 12 Державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що у 8-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні жінка шляхом відгинання дверей намагалась вибратись з приміщення бойлерної та застрягла.
Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали ланцюг, яким були зачиненні двері, та звільнили потерпілу.
Від госпіталізації жінка відмовилась, почувалася добре.