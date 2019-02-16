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    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)

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    <p>Машина з розбитою підвіскою протягла збитий паркан ще кілька метрів</p> - У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)

    Машина з розбитою підвіскою протягла збитий паркан ще кілька метрів

    Фото: Інформатор

    В автомобілі знаходилися четверо молодих хлопців

    Сьогодні, 16 лютого, на перетині бульвару Верховної Ради та проспекту Юрія Гагаріна сталася ДТП: Mini Cooper S втратив керування, пролетів через клумбу і зніс паркан професійного училища.

    За словами водія, причиною аварії стала відмова гальм в Cooper. Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 2:00 автомобіль рухався по бульвару Верховної Ради і на ділянці роздвоєння дороги несподівано вибрав поїхати прямо. За словами водія, Mini Cooper просто відмовився гальмувати. Зупинити його не зміг і паркан навчального закладу, який машина з розбитою підвіскою протягла ще кілька метрів.

    В автомобілі знаходилися четверо молодих хлопців. До місця аварії приїхали друзі молодих людей, які їхали в автомобілі, і мама водія.

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    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)
    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)
    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)
    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)
    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)
    У Києві Mini Cooper зніс паркан училища (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У ДТП ніхто не постраждав, хоча автомобіль пролетів на дуже близькій відстані між деревами.

    На місце прибув екіпаж патрульної поліції, який встановить точні причини аварії.

    Як повідомлялося, 16 лютого у Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: BMW X5 M на величезній швидкості протаранив таксі Daewoo

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