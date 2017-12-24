У центрі Києва обвалилася стіна між будинками: привалило дві автівки
- Сьогодні, 17:39
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Стіна при падінні пошкодила газові труби та силові кабелі електроенергії
У центрі Києва по вулиці Антоновича у дворі між будинками обвалилась стіна. Про це повідомляє «Еспресо».
Стіна, яка стояла у дворі між будинками для запобігання зсуву ґрунту, при падінні пошкодила газові труби та силові кабелі електроенергії, до того ж впала прямо на дві автівки: Лексус та БМВ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
На місці працюють ДСНС, Київгаз, Київенерго та поліція.
Нагадаємо, жителів столиці попередили про падіння льоду з дахів будинків.