У центрі Києва продають старовинний будинок під знесення (фото)



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Будинок на вулиці Гоголівській, 32-а виставлено на продаж

Будинку майже 130 років

У столиці виставили на продаж старовинний триповерховий будинок на вулиці Гоголівській, 32-а в Шевченківському районі. Відповідне оголошення з'явилося на сайті з продажу нерухомості.

Власник будівлі зазначає, що вона не є пам'ятником архітектури, тому будинок відмінно «підходить під знесення для будівництва елітного малоквартирного житлового будинку клубного типу». Також він уточнює, що земельну ділянка будинку не оформлена, пише «Наш Киев».

Будівля цікава тим, що знаходиться поблизу Павловського скверу і навколо нього вже зводять нові житлові комплекси. Будівля має вигідне розташування - до проспекту Перемоги можна дійти за кілька хвилин, а найближча станція метро «Університет» знаходиться в 900 метрах від неї.

Будинок збудував в 1890 році німецький підданий, купець Б. Міллер для власних потреб. Будинок оформлений в стилі київського ренесансу. Цей будинок - яскравий приклад першого київського будівельного буму кінця ХIX століття. Його вдалося врятувати під час Другої світової війни, відразу після її закінчення будинок капітально відремонтували. Зараз він у занедбаному стані.

Крім історичної цінності, у нього з'явилася і нова - на торці будівлі знаходиться незвичайний мурал, створений французьким художником 2Shy, на ньому зображений багаторівневий 3D лабіринт з драбинами, по якому бігають дивні істоти. Вулична картина була написана в період з 25 по 28 жовтня 2010 року в рамках фестивалю «Muralissimo», який був приурочений до проведення Євро-2012.

Як повідомлялося, Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Лізард» містобудівні умови і обмеження (МУО) на реконструкцію будівлі колишнього літнього кінотеатру в парку «Нивки» під багатофункціональний рекреаційний комплекс.