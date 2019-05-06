На місці «Зеленого театру» в парку «Нивки» виросте багатоповерховий комплекс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Покинутий «Зелений театр» на проспекті Перемоги, 84-А

Нежитловий будинок з амфітеатром площею 2,22 тис. кв. м знаходиться у власності партнера Пилипишина

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Лізард» містобудівні умови і обмеження (МУО) на реконструкцію будівлі колишнього літнього кінотеатру в парку «Нивки».

Як KV стало відомо з наказу Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 29 березня 2019 року №377, компанії «Лізард» були видані МУО на реконструкцію нежитлового приміщення з амфітеатром під багатофункціональний рекреаційний комплекс по проспекту Перемоги, 84-А в Києві. Йдеться про покинутий «Зелений театр», розташований в західній частині парку.

Відповідно до виписки з Державного земельного кадастру, земельна ділянку площею 0,429 га, на якій розташована будівля, знаходиться в комунальній власності. Цільове призначення ділянки - для збереження земель природно-заповідного фонду, функціональне призначення землі - територія зелених насаджень загального користування (відповідно до Генплану Києва).

Ця ділянка була передана в оренду ТОВ «Лізард» строком на 10 років, згідно з договором (очевидно з Київрадою. – Ред.). Сам нежитловий будинок з амфітеатром площею 2,22 тис. кв. м знаходиться у власності ТОВ «Лізард» з 2009 року, згідно з договором купівлі-продажу.

Також документом встановлено, що максимальна висота будівлі після реконструкції може становити 27 метрів (приблизна висота стандартної 9-поверхівки). Остаточну висоту необхідно буде визначити проектною документацією з урахуванням навколишньої забудови, статусу території і за умови дотримання нормативних відстаней. Проектування і будівництво забудовнику необхідно проводити з повним збереженням природно-заповідного фонду, з максимальним збереженням зелених насаджень. Проектувальнику потрібно врахувати інтереси і вимоги власників і користувачів земельних ділянок, які знаходяться поруч.

Варто відзначити, що літній кінотеатр був побудований у 1958 році за проектом архітектора Чуприни. Розраховано на 2700 місць. Будівля зеленого кольору, у зв'язку з чим цей літній кінотеатр пізніше стали називати «зеленим театром». Зараз кінотеатр покинутий, по периметру оповитий диким виноградом і служить туалетом.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ТОВ «Лізард» була створена в 1999 році. Зареєстрована в Києві, на проспекті Правди, 84-А. Засновник - компанія «Конверт інвестментс лімітед» (Великобританія), кінцевий бенефіціар - Микола Гоцький (100%).

Гоцький є партнером нардепа VI (2007-2012 роки) і VII (2012-2014 роки) скликань і бізнесмена Віктора Пилипишина.