У центрі Києва сьогодні посилять заходи безпеки: названа причина

27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва

в центрі Києва відбудеться хресна хода, пристосованому 1033-річчю Хрещення України-Руси

Правоохоронці посилять заходи безпеки в центрі Києва через хресну ходу на честь річниці Хрещення України-Руси. За порядком стежитимуть співробітники поліції та інших служб силового відомства. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що 27 липня в центрі Києва відбудеться хресна хода, пристосованому 1033-річчю Хрещення України-Руси.

«У зв'язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці», - уточнили в Нацполіції.

Запобігати правопорушенням у місцях масового скупчення людей будуть додатково залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

Окрім того, патрульна поліція попереджає про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

27 липня із 06:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Із 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.