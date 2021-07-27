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    У центрі Києва сьогодні посилять заходи безпеки: названа причина

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    27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва<br /><br /> - У центрі Києва сьогодні посилять заходи безпеки: названа причина
    27 липня буде повністю перекрито рух у центрі Києва

    Фото з відкритих джерел

    в центрі Києва відбудеться хресна хода, пристосованому 1033-річчю Хрещення України-Руси

    Правоохоронці посилять заходи безпеки в центрі Києва через хресну ходу на честь річниці Хрещення України-Руси. За порядком стежитимуть співробітники поліції та інших служб силового відомства. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    У відомстві зазначили, що 27 липня в центрі Києва відбудеться хресна хода, пристосованому 1033-річчю Хрещення України-Руси.

    «У зв'язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці», - уточнили в Нацполіції.

    Запобігати правопорушенням у місцях масового скупчення людей будуть додатково залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

    Окрім того, патрульна поліція попереджає про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

    27 липня із 06:00 буде перекрито рух:

    • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
    • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
    • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
    • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
    • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
    • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
    • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

    Із 14:00 буде перекрито рух:

    • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
    • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
    • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
    • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
    • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

    Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

    Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.

    Теги: Київ хрещення Русь поліція Хрещатик
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    У центрі Києва сьогодні посилять заходи безпеки: названа причина