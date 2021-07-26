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    Масштабна ДТП на трасі під Києвом: в аварію потрапили п’ять автівок (відео)

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    У ДТП потрапили п'ять автомобілів - Масштабна ДТП на трасі під Києвом: в аварію потрапили п’ять автівок (відео)
    У ДТП потрапили п'ять автомобілів
    Фото: Київ оперативний

    За попередніми даними водійка Nissan втратила свідомість за кермом

    У понеділок, 26 липня, на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    В аварію потрапили п’ять автоомобілів.

    Попередньо, водійка Nissan втратила свідомість за кермом.

    Нагадаємо, 25 липня на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. Винуватцем масштабної ДТП, за попередніми даними, виявився водій Toyota, який не дотримався безпечної швидкості та дистанції, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai. Слідом за цим відбулося ще кілька зіткнень, через які виник багатокілометровий затор.

    Теги: ДТП Київ водій Київщина автомобіль
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    Масштабна ДТП на трасі під Києвом: в аварію потрапили п’ять автівок (відео)