Стрілянина у Броварах. На два місяці під арешт відправили вже 12 підозрюваних



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Суд обрав запобіжний захід уже 12 учасникам стрілянини Фото: Поліція Київщини

У Броварах тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки

У Броварах суд обрав запобіжний захід уже 12 учасникам стрілянини. Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

«Станом на 18 годину 12 фігурантам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави», – зазначається у повідомленні.

Вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-ох встановлені.

На 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам. Вранці повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

30 травня Броварський суд Київської області обрав запобіжний захід шести учасникам стрільби в Броварах у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.