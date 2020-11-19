У центрі Києва стався переполох через підозрілий предмет на Porsche (фото)

До автівки був примотаний скотчем мобільний телефон

Підозрілий предмет, який примотали до автомобіля, виявився подарунком, що повернули

У середу, 18 листопада, на вулиці Станіславського в Печерському районі Києва перехожий помітив, що до автомобіля Porsche примотаний скотчем сторонній предмет. Він відразу зателефонував на лінію 102.

На місце прибули патрульні, рятувальники та вибухотехніки. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні обмежили доступ пішоходів та рух автомобілів до місця події задля безпеки громадян.

Згодом на місце прийшов власник автомобіля та пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок — мобільний телефон.

Нагадаємо, 13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.

Минулого тижня, з 9 по 15 листопада, підрозділи гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста залучались 2 рази та здійснено 3 виїзди на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено таких 330 виїздів і у трьох випадках були виявлені вибухонебезпечні предмети.