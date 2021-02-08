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    ДТП у центрі Києва: у BMW врізались дві автівки (відео)

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    З автомобілем BMW зіткнулися Fiat і Mercedes-Benz&nbsp; - ДТП у центрі Києва: у BMW врізались дві автівки (відео)
    З автомобілем BMW зіткнулися Fiat і Mercedes-Benz 
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні склали протоколи на водіїв автомобілів Fiat і Mercedes-Benz

    Сьогодні, 8 лютого, на перетині вулиць Академіка Філатова та Джона Маккейна в центрі Києва сталися дві автопригоди. Перша ДТП за участю автомобілів Fiat та BMW, а друга — Mercedes-Benz та BMW.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо, водій автомобіля Fiat здійснив зіткнення з авто BMW. Через деякий час водій авто Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем BMW.

    Ніхто з водіїв не постраждав, але неуважність та ігнорування правил дорожнього руху призвели до матеріальних збитків для усіх власників авто.

    На кермувальників автомобілів Fiat і Mercedes-Benz патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Через снігопад у Києві транспортний колапс.

    Мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв залишити автівки вдома.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль снігопад
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