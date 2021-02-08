ДТП у центрі Києва: у BMW врізались дві автівки (відео)

З автомобілем BMW зіткнулися Fiat і Mercedes-Benz

Патрульні склали протоколи на водіїв автомобілів Fiat і Mercedes-Benz

Сьогодні, 8 лютого, на перетині вулиць Академіка Філатова та Джона Маккейна в центрі Києва сталися дві автопригоди. Перша ДТП за участю автомобілів Fiat та BMW, а друга — Mercedes-Benz та BMW.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій автомобіля Fiat здійснив зіткнення з авто BMW. Через деякий час водій авто Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем BMW.

Ніхто з водіїв не постраждав, але неуважність та ігнорування правил дорожнього руху призвели до матеріальних збитків для усіх власників авто.

На кермувальників автомобілів Fiat і Mercedes-Benz патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.

Мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв залишити автівки вдома.