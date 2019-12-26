Найвищому мосту України 29 років: цікаві факти про споруду



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Висота пілону Південного мосту 135 м

Щодня мостом користуються 100-110 тис. автомобілів

25 грудня Південному мосту у Києві виповнилося 29 років. Автомобільний рух спорудою відкрили 25 грудня 1990 року.

Комунальна корпорація «Київавтодор» зібрала найцікавіші факти про найвищий міст України:

проєктувався наприкінці 70-х; будівництво розпочали 1983 р.;

автомобільний рух запустили 25 грудня1990 р.

рух метро запустили за 2 роки після відкриття автосполучення;

автори проекту Георгій Фукс і Михайло Корнєєв;

мостовий перехід має 2 частини: правобережна естакада (1250 м); міст над Дніпром (1256 м), у тому числі вантова частина (565 м).

довжина основного прогону 271 м, він – судноплавний;

міст має 6 смуг для руху авто і 2 колії метрополітену;

ширина мосту 41,5 м;

висота пілону 135 м, це найвищий діючий міст в Україні;

в середині пілону є технічні сходи на верхній майданчик;

основний прогін тримають 72 пари здвоєних вант (144 ванти), вагою 750 тон;

ванти мають спеціальні перемички для погашення коливань і вібрацій;

правобережна естакада має 46 деформаційних швів. За останні 5 років замінили 27 швів. Ще 19 залишилось замінити;

щодня мостом користуються 100-110 тис. авто. Це більш ніж у 5 разів більше проєктного навантаження (18-20 тис. авто за добу);

у прогонах мосту прокладені комунікації великого діаметру: теплотраси, водогін діаметром більше 1 метра, а також кабелі.

Нагадаємо, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.