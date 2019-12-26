  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найвищому мосту України 29 років: цікаві факти про споруду

    • Розсилка
    Висота пілону Південного мосту 135 м - Найвищому мосту України 29 років: цікаві факти про споруду
    Висота пілону Південного мосту 135 м

    Щодня мостом користуються 100-110 тис. автомобілів

    25 грудня Південному мосту у Києві виповнилося 29 років. Автомобільний рух спорудою відкрили 25 грудня 1990 року.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» зібрала найцікавіші факти про найвищий міст України:

    • проєктувався наприкінці 70-х; будівництво розпочали 1983 р.;
    • автомобільний рух запустили 25 грудня1990 р.
    • рух метро запустили за 2 роки після відкриття автосполучення;
    • автори проекту Георгій Фукс і Михайло Корнєєв;
    • мостовий перехід має 2 частини: правобережна естакада (1250 м); міст над Дніпром (1256 м), у тому числі вантова частина (565 м).
    • довжина основного прогону 271 м, він – судноплавний;
    • міст має 6 смуг для руху авто і 2 колії метрополітену;
    • ширина мосту 41,5 м;
    • висота пілону 135 м, це найвищий діючий міст в Україні;
    • в середині пілону є технічні сходи на верхній майданчик;
    • основний прогін тримають 72 пари здвоєних вант (144 ванти), вагою 750 тон;
    • ванти мають спеціальні перемички для погашення коливань і вібрацій;
    • правобережна естакада має 46 деформаційних швів. За останні 5 років замінили 27 швів. Ще 19 залишилось замінити;
    • щодня мостом користуються 100-110 тис. авто. Це більш ніж у 5 разів більше проєктного навантаження (18-20 тис. авто за добу);
    • у прогонах мосту прокладені комунікації великого діаметру: теплотраси, водогін діаметром більше 1 метра, а також кабелі.
    5_61

    Нагадаємо, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

    Київ ремонт Київавтодор міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ